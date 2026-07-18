«Держава підвищує оклади, але знайти кошти повинна місцева влада», — Любаров прокоментував постанову Уряду про збільшення зарплатні працівникам культури

Начальник управління з питань культури Миколаївської міськради Юрій Любаров. Фото: МикВісті

Цього тижня Міністерство культури України повідомило, що за новою постановою Кабміну з 1 січня 2027 року мають підвищити оклади працівникам сфери культури. Проте з повного тексту постанови стало відомо, що для збільшення зарплатні гроші мають найти у місцевих бюджетах, переглянувши мережу закладів та чисельність працівників.

Про це написав у «Фейсбуці» начальник управління з питань культури Миколаївської міськради Юрій Любаров.

Начальник управління культури пояснив, що з 1 січня 2027 року Уряд передбачив підвищення посадових окладів працівникам культури: на 70% — для працівників державних і комунальних закладів культури, яким розраховують зарплату за єдиною тарифною сіткою, для працівників Українського культурного фонду й Українського інституту книги. На 40% мають зрости оклади для працівників, до посадових окладів яких уже застосовуються підвищувальні коефіцієнти до 1,3 включно.

У повному тексті постанови Кабміну йдеться про те що місцевим органам влади рекомендували оптимізувати мережу закладів культури, підвищити їхню ефективність та переглянути чисельність працівників, щоб «вивільнити кошти у результаті таких заходів» для підвищення зарплати.

«Простими словами уряд говорить місцевій владі: перегляньте мережу закладів культури, кількість працівників, знайдіть, де можна скоротити або об’єднати, а зекономлені кошти спрямуйте на підвищення зарплат працівникам культури. «Оптимізація мережі закладів культури» може означати реорганізацію, об’єднання закладів, зміну структури, скорочення адміністративних витрат, а в окремих випадках й закриття малоефективних установ. «Підвищення ефективності їх діяльності» означає, що заклади мають працювати результативніше: більше послуг і заходів, краще використання приміщень, обладнання та бюджетних коштів», — зазначив Юрій Любаров.

Він також зауважив, що під «раціональним використанням чисельності працівників» мається на увазі перевірка штатів: чи немає зайвих посад або працівників, навантаження яких є недостатнім.

«Кошти, що можуть бути вивільнені» — зекономлені після реорганізації, скорочення штатів, об’єднання установ або зменшення інших витрат, — пояснив начальник управління культури.

Разом з тим, він уточнив, що Уряд фактично пропонує знайти фінансування всередині сфери культури на рівні місцевих бюджетів.

«Важливе слово «рекомендувати». Уряд фактично пропонує місцевим бюджетам шукати гроші на підвищення зарплат усередині самої галузі культури, через економію та оптимізацію. Тобто політичний зміст постанови такий: держава підвищує посадові оклади, але знайти кошти для цього повинна місцева влада, у тому числі шляхом перегляду мережі закладів і чисельності працівників», — зазначив Юрій Любаров.

Нагадаєм, директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий заявив, що у бюджеті Миколаєва наразі немає коштів на виплату заробітної плати працівникам закладів культури з 1 вересня. Він наголосив, що питання фінансування потрібно вирішувати вже зараз.