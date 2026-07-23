У Доманівці хочуть встановити щомісячну для ВПО плату у ₴1 тис. за утримання житла

Містечко з модульними будинками у Доманівці. Фото для ілюстрації МикВісті

У Доманівці планують запровадити для внутрішньо переміщених осіб щомісячну плату за утримання житла у розмірі 1 тисячі гривень для обслуговування будинків, у яких проживають переселенці.

Про це йшлося під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства Доманівської селищної ради 20 липня, пишуть «МикВісті».

Також будинки, в яких живуть внутрішньо переміщені особи, передадуть на баланс комунального підприємства «Доманівське». Як пояснила заступниця селищного голови з питань виконавчої діяльності Олександра Сохань, таке рішення пов'язане з вимогами законодавства. За її словами, структурні підрозділи селищної ради не можуть бути балансоутримувачами житлових будинків, тому їх пропонують передати комунальному підприємству.

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— Ми дуже довго проводили консультації з нашими партнерами по обслуговуванню даних будинків, залучали інших експертів. І згідно із законодавством селищна рада і структурні підрозділи не можуть бути балансоутримувачами. Тому ми припиняємо право оперативного управління відділу ЖКГ і передаємо будинки комунальному підприємству, — сказала вона.

При цьому будинки й надалі використовуватимуться лише для проживання внутрішньо переміщених осіб та членів їхніх сімей.

Проєкт рішення також передбачає внесення змін до договорів найму. Замість відділу ЖКГ стороною договорів стане КП «Доманівське», а мешканці щомісяця до 10 числа сплачуватимуть 1 тисячу гривень на утримання житла. У документі зазначено, що ця сума може змінюватися після затвердження відповідної калькуляції.

— Це не плата за проживання, а кошти на утримання будинків. Це світова практика. Кошти накопичуватимуться на окремому рахунку й використовуватимуться на утримання будинків. Будинки двічі на рік потрібно обстежувати — після зими і перед зимою. Перевіряються водостоки, загальний стан будинку, визначаються роботи, які потрібно виконати, — сказала Олександра Сохань.

Вона додала, що за рахунок цих коштів виконуватимуть поточні ремонти. Якщо ж виникне потреба у капітальному ремонті, його фінансуватиме селищна рада як власник будинків.

— Мешканці, які там живуть, теж повинні берегти це майно. Були випадки, коли пошкоджували меблі, під час проведення інтернету розбивали скло, а всі ці витрати оплачував відділ ЖКГ. Тому за цей проєкт повинна бути певна відповідальність, — зазначила вона.

За словами Олександри Сохань, мешканці також мають дбати про будинки, у яких проживають.

— Мешканці, які там живуть, повинні дивитися за ними і берегти це майно. Були випадки, коли заносили меблі — пошкоджували будинки, проводили інтернет — лопнуло скло, і все це оплачував відділ ЖКГ. Це дуже дороге задоволення. Тому за цей проєкт повинна бути певна відповідальність, — сказала вона.

Після обговорення члени профільної комісії підтримали проєкт рішення та рекомендували винести його на розгляд сесії Доманівської селищної ради.

Нагадаємо, що у Доманівці на Миколаївщині планують розширити мікрорайон для внутрішньо переміщених осіб і хочуть побудувати ще 6 модульних будинків. Нині житло для переселенців у громаді вже частково зведене, однак черга на поселення залишається.

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