 У Доманівці хочуть встановити щомісячну для ВПО плату у ₴1 тис. за утримання житла

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Головна Новини Самоврядування 18:28, 23 липня, 2026

У Доманівці хочуть встановити щомісячну для ВПО плату у ₴1 тис. за утримання житла

Містечко з модульними будинками у Доманівці. Фото для ілюстрації МикВістіМістечко з модульними будинками у Доманівці. Фото для ілюстрації МикВісті

У Доманівці планують запровадити для внутрішньо переміщених осіб щомісячну плату за утримання житла у розмірі 1 тисячі гривень для обслуговування будинків, у яких проживають переселенці.

Про це йшлося під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства Доманівської селищної ради 20 липня, пишуть «МикВісті».

Також будинки, в яких живуть внутрішньо переміщені особи, передадуть на баланс комунального підприємства «Доманівське». Як пояснила заступниця селищного голови з питань виконавчої діяльності Олександра Сохань, таке рішення пов'язане з вимогами законодавства. За її словами, структурні підрозділи селищної ради не можуть бути балансоутримувачами житлових будинків, тому їх пропонують передати комунальному підприємству.

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— Ми дуже довго проводили консультації з нашими партнерами по обслуговуванню даних будинків, залучали інших експертів. І згідно із законодавством селищна рада і структурні підрозділи не можуть бути балансоутримувачами. Тому ми припиняємо право оперативного управління відділу ЖКГ і передаємо будинки комунальному підприємству, — сказала вона.

При цьому будинки й надалі використовуватимуться лише для проживання внутрішньо переміщених осіб та членів їхніх сімей.

Проєкт рішення також передбачає внесення змін до договорів найму. Замість відділу ЖКГ стороною договорів стане КП «Доманівське», а мешканці щомісяця до 10 числа сплачуватимуть 1 тисячу гривень на утримання житла. У документі зазначено, що ця сума може змінюватися після затвердження відповідної калькуляції.

— Це не плата за проживання, а кошти на утримання будинків. Це світова практика. Кошти накопичуватимуться на окремому рахунку й використовуватимуться на утримання будинків. Будинки двічі на рік потрібно обстежувати — після зими і перед зимою. Перевіряються водостоки, загальний стан будинку, визначаються роботи, які потрібно виконати, — сказала Олександра Сохань.

Вона додала, що за рахунок цих коштів виконуватимуть поточні ремонти. Якщо ж виникне потреба у капітальному ремонті, його фінансуватиме селищна рада як власник будинків.

— Мешканці, які там живуть, теж повинні берегти це майно. Були випадки, коли пошкоджували меблі, під час проведення інтернету розбивали скло, а всі ці витрати оплачував відділ ЖКГ. Тому за цей проєкт повинна бути певна відповідальність, — зазначила вона.

За словами Олександри Сохань, мешканці також мають дбати про будинки, у яких проживають.

— Мешканці, які там живуть, повинні дивитися за ними і берегти це майно. Були випадки, коли заносили меблі — пошкоджували будинки, проводили інтернет — лопнуло скло, і все це оплачував відділ ЖКГ. Це дуже дороге задоволення. Тому за цей проєкт повинна бути певна відповідальність, — сказала вона.

Після обговорення члени профільної комісії підтримали проєкт рішення та рекомендували винести його на розгляд сесії Доманівської селищної ради.

Нагадаємо, що у Доманівці на Миколаївщині планують розширити мікрорайон для внутрішньо переміщених осіб і хочуть побудувати ще 6 модульних будинків. Нині житло для переселенців у громаді вже частково зведене, однак черга на поселення залишається.

Читайте також статтю «МикВісті» «Доманівка. Як безводний край на Миколаївщині перетворюється на енергонезалежний «Маленький Копенгаген».

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.
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Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

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