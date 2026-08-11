Миколаївська школа фотографії запрошує молодих авторів на конкурс MYPH Photography Prize 2026

MYPH Photography Prize 2026: оголошено відкритий конкурс для молодих українських фотографів і фотографок

Школа концептуальної та арт-фотографії MYPH оголосила відкритий конкурс на третю щорічну премію MYPH Photography Prize 2026. Подати заявку можуть молоді українські фотографи та фотографки. Участь у конкурсі безкоштовна.

Як повідомляють організатори конкурсу, прийом заявок триватиме з 10 серпня до 14 вересня 2026 року.

До участі запрошують громадян та громадянок України віком від 18 років, які живуть в Україні або за кордоном і працюють із художньою, концептуальною чи документальною фотографією не більше п’яти років.

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На конкурс потрібно подати серію або фотопроєкт із 8–10 фотографій, створених у 2025–2026 роках. Робота може бути ще в процесі створення. Організатори приймають фотографії, виконані в різних техніках — від аналогової зйомки до цифрового колажу.

Переможці, фіналісти та фіналістки премії отримають можливість взяти участь у груповій виставці в Dymchuk Gallery у Києві, а також представити свої роботи на міжнародних ярмарках Art Market Budapest та Art Kyiv.

Серед інших можливостей і призів:

камери та об’єктиви Fujifilm X-серії для володарів Гран-прі та переможця номінації «Найкращий дебют»;

сертифікати на навчання в MYPH;

номінації на міжнародні фотоконкурси;

можливість долучитися до Української асоціації професійних фотографів (UAPP);

спеціальні призи від партнерів премії — грошова підтримка, професійний друк та оформлення фотографій, книжки про фотографію та сертифікати.

Виставка фіналістів MYPH Photography Prize є мандрівною. Роботи учасників показують в Україні та за кордоном, зокрема в межах MYPH Photo Festival та інших виставкових проєктів школи.

Роботи оцінюватиме професійне журі у складі Анастасії Волкової, Владислава Краснощока, Наталі Іванової, Максима Горбацького, Вікторії Бавикіної, Анастасії Леонової та Дмитра Кравченка.

Цьогоріч премію проводять за підтримки головного спонсора Адама Харламповича — підприємця, філантропа та колекціонера сучасного мистецтва, засновника Adam Harber Foundation та LU Gallery.

Раніше повідомлялося, що фотограф із Миколаєва, засновник концептуальної школи фотографії MYPH Сергій Мельниченко став переможцем престижної міжнародної премії PhEST International Award 2026, яку вручають у межах Міжнародного фестивалю фотографії та мистецтва PhEST в Італії.