Фотограф із Миколаєва Мельниченко переміг на престижному артфестивалі в Італії

Сергій Мельниченко став переможцем премії в Італії. Фото: Сергій Мельничеко

Фотограф із Миколаєва, засновник концептуальної школи фотографії MYPH Сергій Мельниченко став переможцем престижної міжнародної премії PhEST International Award 2026, яку вручають у межах Міжнародного фестивалю фотографії та мистецтва PhEST в Італії.

Про це повідомили організатори фестивалю.

Перемогу Мельниченку приніс фотопроєкт Frontline Rolls («Плівки з передової»), присвячений українській реальності під час війни. Журі відзначило роботу серед великої кількості заявок у межах міжнародного конкурсу.

Сергій Мельниченко став переможцем премії в Італії. Фото: Сергій Мельничеко Сергій Мельниченко став переможцем премії в Італії. Фото: Сергій Мельничеко

Цьогоріч фестиваль, який проходить в італійському місті Монополі, відбувається під темою What If? («Що, як..?»). Учасникам запропонували через мистецтво осмислити можливі сценарії майбутнього та сучасні глобальні виклики. Проєкт українського фотографа став одним із переможців завдяки глибокому художньому осмисленню війни та її впливу на людей.

Це вже друга вагома міжнародна відзнака Сергія Мельниченка цього року. Раніше він став лауреатом першої премії гранту PhMuseum 2026.

Роботи переможців PhEST International Award представлять на міжнародній виставці в Монополі, яка триватиме з 7 серпня до 1 листопада 2026 року. Фестиваль збере фотографів і митців з різних країн світу.

Сергій Мельниченко став переможцем премії в Італії. Фото: Сергій Мельничеко Сергій Мельниченко став переможцем премії в Італії. Фото: Сергій Мельничеко

Сергій Мельниченко став переможцем премії в Італії. Фото: Сергій Мельничеко Сергій Мельниченко став переможцем премії в Італії. Фото: Сергій Мельничеко

Нагадаємо, що миколаївський фотограф, засновник школи концептуальної та артфотографії MYPH Сергій Мельниченко став співавтором книги «Conceptual Photography» про сучасні фотографічні експерименти з техніками та образами.