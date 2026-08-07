Суд закрив одну зі справ проти засудженого екскерівника «Миколаївоблтеплоенерго» Бородіна

Віталій Бородін, Фото: «МикВісті»

Інгульський районний суд Миколаєва закрив одну з кримінальних справ проти колишнього головного інженера комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Віталія Бородіна.

Його звільнили від кримінальної відповідальності через сплив строків давності, пишуть «МикВісті» з посиланням на ухвалу суду. Водночас він продовжує відбувати восьмирічний термін ув'язнення за іншим вироком.

За даними слідства, у березні 2016 року Віталій Бородін, працюючи головним інженером підприємства, неналежно проконтролював виконання договорів із приватним підприємством «Алекс Торг» на розробку технічної документації для котлоагрегатів у котельнях Миколаєва та Очакова.

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Слідчі стверджували, що він підписав акти приймання робіт на 192 тисячі 318 гривень, хоча ці роботи фактично не були виконані. Після цього «Миколаївоблтеплоенерго» перерахувало кошти підряднику.

Бородіна обвинувачували у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України). Він та його адвокат звернулися до суду з клопотанням закрити справу через закінчення строків давності.

Суд дійшов висновку, що з моменту ймовірного вчинення правопорушення минув визначений законом строк притягнення до кримінальної відповідальності. Також суд не встановив обставин, які могли б зупинити або перервати його перебіг.

У підсумку суд закрив кримінальне провадження щодо цього обвинувачення. Цивільний позов «Миколаївоблтеплоенерго» залишили без розгляду, а процесуальні витрати поклали на державу.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Вищий антикорупційний суд засудив Віталія Бородіна на 8 років за розтрату коштів. Під час розслідування встановили, що з травня по жовтень 2015 року чиновник, зловживаючи службовим становищем вніс неправдиві відомості в акти виконаних робіт з демонтажу, монтажу, встановлення та налагодження 138 приладів обліку теплової енергії в житлових будинках Миколаєва. Внаслідок цього безпідставно були розтрачені бюджетні кошти на суму понад 1,7 мільйонів гривень.

Перед цим у червні 2017 року прокуратура передала обвинувальний акт щодо Бородіна до Ленінського районного суду міста Миколаєва. Також, слідом за поліцією НАБУ стало розслідувати епізод про розкрадання у 2015 році коштів з ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» під час встановлення лічильників обліку теплової енергії.