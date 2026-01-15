У Миколаєві відкрили оновлене гінекологічне відділення міської лікарні №1 за майже ₴12 млн
У міській лікарні №1 Миколаєва запрацювало оновлене гінекологічне відділення. Загальна вартість проєкту реновації склала майже 12 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Ремонтні роботи у лікарні виконала Данська рада у справах біженців (Danish Refugee Council, або ж DRC) у межах проєкту гуманітарної допомоги.
Зазначається, що оновлення охопило більшу частину четвертого поверху терапевтичного корпусу. У межах проєкту відремонтували раніше незадіяний поверх лікарні.
Кожну палата обладнана власною вбиральнею та душовою. Під час реконструкції провели повний комплекс оздоблювальних робіт, встановили сучасні системи вентиляції та пожежної сигналізації, замінили електромережі й радіатори опалення, а також облаштували систему подачі медичного кисню.
Керівник Офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен наголосив на важливості таких проєктів для регіону.
— Ми розуміємо наскільки це важливо для Миколаєва. Ми вважаємо, що всі миколаївці заслуговують на гідне отримання медичних послуг. Цього року будуть відкриті ще відремонтовані відділення і в інших лікарнях. Ми розуміємо, що Миколаївщина — прифронтова область, тому це питання стоїть дуже гостро, — сказав він.
Нагадаємо, у пологовому №3 Миколаєва за три місяці роботи мамографа патології виявили у 50% пацієнток.
