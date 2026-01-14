 Понад 50% пацієнток із патологіями: за три місяці роботи мамографії у пологовому №3 Миколаєва

  • середа

    14 січня, 2026

  • -5.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -5.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У пологовому №3 Миколаєва за три місяці роботи мамографа патології виявили у 50% пацієнток

За майже три місяці роботи мамографічного відділення у пологовому будинку №3 в Миколаєві лікарі виявили патології у понад половини обстежених жінок.

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час звіту за діяльність протягом року, пишуть «МикВісті».

За словами міського голови, обстеження пройшли 483 жінки, у 279 з них лікарі виявили патології.

— У пологовому будинку №3 введено в експлуатацію мамографічне відділення. Важливо сказати, що за час його роботи, хоча нещодавно його ввели в експлуатацію, обстеження пройшли 483 жінки. У 279 з них виявлено патологію, а восьми пацієнтам вже проведено оперативне втручання. Важливо сказати, що жінки зазвичай звертаються до цього відділення, коли вже відчувають проблеми зі своїм здоров'ям. Тобто, потрібно проходити профілактику, перевірятись і користуватись послугами наших лікарень у цьому напрямку, — розповів Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що обстеження рекомендують усім жінкам після 40 років — раз на два роки або за показаннями лікаря. Наразі послуга платна, але в закладі вже готують документи, щоб у 2026 році вона стала доступною за програмою медичних гарантій.

Центр діагностики молочної залози із мамографом, фото: Миколаївська міськрадаЦентр діагностики молочної залози із мамографом, фото: Миколаївська міськрада

Нагадаємо, 22 жовтня 2025 року у пологовому будинку №3 Миколаєва відкрили Центр діагностики захворювань молочної залози. Заклад облаштували за кошти міського бюджету, провели ремонт і встановили італійський мамограф. Апарат дозволяє проводити обстеження швидко, безболісно та без протипоказань.

Це вже друга локація в місті, де можна пройти мамографічне обстеження — перший апарат працює в лікарні №5 Корабельного району.

партнерство
Internews

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

Останні новини про: Медицина

В Одесі стартувала безоплатна вакцинація дітей проти ВПЛ
За тиждень на Миколаївщині застудились понад 3,5 тис. людей
Після пологів померли породілля та немовля у Києві: лікарці повідомили про підозру
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаїв у 2025 році спрямував ₴150 млн на підтримку сил оборони

Аліна Квітко
новини
Завод у Миколаєві переробив вже 4,5 тис. тонн будівельних відходів

Юлія Бойченко
новини
Через морози у Миколаєві призупинили ремонт тепломережі на Пограничній

Анна Гакман
новини
Винні підрядники: Сєнкевич пояснив, чому УКС та Департамент ЖКГ не змогли витратити ₴300 млн бюджету

Анна Гакман
новини
Підозрюваному у справі кейтерингу другий день не можуть обрати запобіжний захід: прокуратура знов прийшла в суд з купою помилок

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

Після пологів померли породілля та немовля у Києві: лікарці повідомили про підозру
За тиждень на Миколаївщині застудились понад 3,5 тис. людей
В Одесі стартувала безоплатна вакцинація дітей проти ВПЛ

FPV-дрони 17 разів атакували Миколаївщину: пошкоджені будинки

Через морози у Миколаєві призупинили ремонт тепломережі на Пограничній

Над Миколаївщиною вночі збили 11 ударних дронів

Світла не буде понад 12 годин: графіки відключення на Миколаївщині 14 січня