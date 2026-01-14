У пологовому №3 Миколаєва за три місяці роботи мамографа патології виявили у 50% пацієнток

За майже три місяці роботи мамографічного відділення у пологовому будинку №3 в Миколаєві лікарі виявили патології у понад половини обстежених жінок.

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час звіту за діяльність протягом року, пишуть «МикВісті».

За словами міського голови, обстеження пройшли 483 жінки, у 279 з них лікарі виявили патології.

— У пологовому будинку №3 введено в експлуатацію мамографічне відділення. Важливо сказати, що за час його роботи, хоча нещодавно його ввели в експлуатацію, обстеження пройшли 483 жінки. У 279 з них виявлено патологію, а восьми пацієнтам вже проведено оперативне втручання. Важливо сказати, що жінки зазвичай звертаються до цього відділення, коли вже відчувають проблеми зі своїм здоров'ям. Тобто, потрібно проходити профілактику, перевірятись і користуватись послугами наших лікарень у цьому напрямку, — розповів Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що обстеження рекомендують усім жінкам після 40 років — раз на два роки або за показаннями лікаря. Наразі послуга платна, але в закладі вже готують документи, щоб у 2026 році вона стала доступною за програмою медичних гарантій.

Центр діагностики молочної залози із мамографом, фото: Миколаївська міськрада

Нагадаємо, 22 жовтня 2025 року у пологовому будинку №3 Миколаєва відкрили Центр діагностики захворювань молочної залози. Заклад облаштували за кошти міського бюджету, провели ремонт і встановили італійський мамограф. Апарат дозволяє проводити обстеження швидко, безболісно та без протипоказань.

Це вже друга локація в місті, де можна пройти мамографічне обстеження — перший апарат працює в лікарні №5 Корабельного району.