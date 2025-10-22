У Миколаєві новий мамограф: лікарі виявили понад 170 патологій за кілька тижнів роботи

Центр діагностики молочної залози із сучасним мамографом відкрили у Миколаєві. Фото: Миколаївська міскрада

У пологовому будинку №3 Миколаєва відкрили Центр діагностики захворювань молочної залози.

Як повідомили в Миколаївській міській раді, заклад облаштували за кошти міського бюджету, провели ремонт і встановили сучасний італійський мамограф. Апарат дозволяє проводити обстеження швидко, безболісно та без протипоказань.

За короткий час роботи Центру провели 193 дослідження, з яких виявили 170 патологій і виконали шість операцій з видалення доброякісних утворень. Про це розповів директор пологового будинку №3 Олег Іщенко.

— Наразі ми отримали всі необхідні документи, сертифікати та дозволи, щоб більш ефективно працювати. Ми вже зробили 193 дослідження за цей короткий час. Виявили 170 патологій, провели 6 операцій з видалення доброякісних утворень молочної залози. Наразі в центрі працює мультидисциплінарна команда, яка проводить діагностику та виявлення проблем молочної залози, — розповів Олег Іщенко.

Зазначається, що це вже друга локація в місті, де можна пройти мамографічне обстеження — перший апарат працює в лікарні №5 Корабельного району.

Обстеження рекомендують усім жінкам після 40 років — раз на два роки або за показаннями лікаря. Наразі послуга платна, але в закладі вже готують документи, щоб у 2026 році вона стала доступною за програмою медичних гарантій.

Раніше повідомлялось, що в Миколаївській області зросла кількість онкологічних захворювань за час повномасштабної війни.