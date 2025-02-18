У Миколаєві втретє шукають підрядника для українізації напису на меморіалі десантників-ольшанців

Як виглядає меморіал на честь десантників-ольшанців у центрі Миколаєва. Фото: архів «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» втретє намагається знайти підрядника, який замінить російські літери на українські на меморіальному комплексі на честь 68-ми десантників-ольшанців.

Відповідний тендер розміщено на платформі ProZorro, повідомляє «МикВісті».

Проєкт передбачає виготовлення та встановлення художніх елементів з бронзи для головної стели комплексу. Очікувана вартість робіт — 620 тисяч гривень.

Раніше, у 2024 році, аналогічні торги вже оголошували двічі, але тоді початкова сума складала 672 тисячі гривень. Однак торги не відбулися через відсутність тендерних пропозицій. Цікаво, що на відміну від попередніх спроб, у третій закупівлі змінили саму назву тендера — тепер ідеться не про «заміну напису», а про «встановлення художніх елементів з бронзи для головної стели».

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Згідно з тендерною документацією, необхідно виготовити 49 бронзових елементів, зокрема:

• 37 літер,

• 8 цифр,

• 1 кому,

• 1 тире,

• 2 декоративні елементи у вигляді колоса.

Ескіз оновленого напису на меморіалі 68 десантникам-ольшанцям. Скриншот з тендерної документації

Відповідно до тендерної документації підрядник повинен замінити напис російською мовою: «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» на напис «Вічна слава героям, полеглим за батьківщину», а також радянську зірку та декоративний вінок із датами Другої світової війни (1939-1945 років).

Заступник директора КП «Миколаївські парки» Олександр Брижатий в коментарі «МикВісті» зазначив, що демонтовані літери передадуть до музею.

— Після демонтажу букви, які зараз знаходяться на меморіальному комплексі, будуть передані до музею, — повідомив він.

Завершити встановлення нових елементів планують до 31 травня 2025 року.

Зазначимо, що меморіал увічнює подвиг загону десантників під командуванням старшого лейтенанта Костянтина Ольшанського, які героїчно загинули під час Другої світової війни, визволяючи Миколаїв.

Раніше ми писали, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» придбає за 337 тисяч гривень меморіал вшанування пам'яті полеглих у російсько-українській війні.