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На Одещині невідомі демонтували пам’ятну дошку захиснику України: поліція розпочала розслідування

Слічі дії біля сільської школи на Одещині, де зникла пам'ятна дошка. Фото: НацполіціяСлічі дії біля сільської школи на Одещині, де зникла пам'ятна дошка. Фото: Нацполіція

На Одещині невідомі демонтували пам’ятну дошку загиблому воїну, яка була встановлена на стіні школи, де він навчався.

Як повідомили у пресслужбі Національній поліції, інцидент стався в одному з сіл Окнянської громади. Правоохоронці розслідують справу за статтею «хуліганство» та розшукують причетних до злочину.

Поліція звертається до громадян із проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні. Свідків просять звертатися до чергової частини територіального підрозділу поліції за номерами: (04861) 2 29 40, (04861) 2 19 50 або на спецлінію 102.

Раніше повідомлялось, що в селі на Одещині планують відремонтують меморіал пам’яті Героїв України.

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