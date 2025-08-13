У Первомайську облаштування Алеї Слави за ₴9,6 млн хочуть віддати компанії, що фігурує у справах про розтрату

Ескіз Алеї Слави у Первомайську. Скриншот з проєкту рішення міської ради

На першу чергу робіт з облаштування Алеї Слави по вулиці Михайла Грушевського у Первомайську планують витратити 9,6 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Алею Слави вирішили розмістити на території Меморіального комплексу «Сквер Перемоги» по вулиці Михайла Грушевського. Підрядник повинен буде виконати усі роботи впродовж двох років — до 31 грудня 2027 року.

Алея складатиметься з двох пішохідних доріжок та шістьох газонів між ними. Водночас між пішохідних доріжок мають встановити гранітний блок червоного кольору із флагштоками для прапора. Також там розмістять 24 стенди з фотографіями захисників та захисниць 1800 на 1400 міліметрів.

Пішохідні доріжки Алеї Слави викладуть плиткою з фігурними елементами. Крім того, встановлять лавки, урни, ліхтарі, навколо посадять самшити та туї.

Ескіз Алеї Слави у Первомайську. Скриншот з проєкту рішення міської ради

Замовник цих робіт — Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради. Наразі управління обрало підрядну компанію і очікує на підписання договору. Нею стало товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-будівельна компанія «Архсіті», яке запропонувало виконати роботи на 192 тисячі дешевше за очікувану суму.

Ця компанія зареєстрована у Первомайську з 2017 року, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Основний вид діяльності — робота у сфері інжинірингу, геології та геодезії, а також надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Засновницею компанії є Ольга Стацюк. За вісім років фірма виграла держпідрядів на 85 мільйонів гривень. Найбільший обсяг становив у 2025 році, коли компанія отримала замовлень на 31 мільйон гривень. Серед замовників — установи Первомайська, Миколаєва, Південноукраїнська та сільські ради Миколаївщини.

Однак компанія «Архсіті» декілька разів фігурувала у кримінальних провадженнях. Зокрема, у справі 2019 року, яка стосувалася розтрати бюджетних коштів під час капремонту дороги у Врадіївці. У цьому випадку фірма відповідала за авторський нагляд. Слідство встановило, що роботи виконувались з порушеннями, обсяги були суттєво занижені, а частину коштів — привласнили.

А на початку 2025 року компанія «Архсіті» знову фігурує у провадженні — вже у справі про привласнення понад 39 мільйонів гривень на будівництві мосту через Південний Буг, свідчать дані Opendatabot. Йдеться про змову з іншими підрядниками, які, згідно з матеріалами слідства, не виконували заявлених робіт, але отримували оплату з бюджету. У рамках розслідування суд надав дозвіл на тимчасовий доступ до документів товариства.

Крім того, слідство виявило, що підприємства, з якими взаємодіяла компанія, фігурують у схемах із виведення грошей через «конвертаційні центри» у Миколаївській та Одеській областях.

Нагадаємо, що раніше Алею Слави планували розмістити по вулиці Варварівський сквер «Слави». Однак щодо цього почалися дискусії, рідні полеглих воїнів просили переглянути питання. Тому тепер її мають облаштувати на території Меморіального комплексу «Сквер Перемоги» по вулиці Михайла Грушевського.