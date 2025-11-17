Мер Первомайська, якого підозрюють у недостовірному декларуванні ₴5,3 млн, представив громаду на міжнародній конференції з відбудови у Варшаві

Мер Первомайська, підозрюваний у недостовірному декларуванні, поїхав на форум у Варшаві. Фото: Первомайська міськрада

Міський голова Первомайська Олег Демченко, якому вручили підозру у недостовірному декларуванні, відвідав міжнародну конференцію ReBuild Ukraine у Варшаві.

З повідомлення Первомайської міської ради стає відомо, що захід тривав два дні — 13 і 14 листопада, пишуть «МикВісті».

Під час форуму було підписано грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) з реконструкції магістрального водогону. На проєкт залучено 4 мільйони євро грантового фінансування. Місто представив особисто міський голова Олег Демченко.

При цьому ще нещодавно 22 жовтня мер отримав від Державного бюро розслідувань підозру у декларуванні недостовірної інформації на понад 5 мільйонів гривень. «МикВісті» зʼясували у Миколаївській обласній прокуратурі, що під час судового засідання з обрання запобіжного заходу прокуратура просила визначити Олегові Демченку заставу у розмірі 60 тисяч гривень, що є максимумом за інкримінованою йому статтею.

Справу розгляд Інгульський районний суд Миколаєва. 29 жовтня суддя Дмитро Губницький відмовив прокуратурі у задоволенні клопотанні і поклав на підозрюваного обовʼязок зʼявлятись за першою вимогою. Крім того, суд відмовив і у відстороненні міського голови від роботи.

У мотивувальній частині ухвали суд зазначає, що ризики, на яких наголошує прокурор, не мають посилань на докази. Суд зазначає, що мер надавав пояснення НАЗК ще з грудня 2024 року.

Тобто не уникав контактів із контролюючими органами, а навпаки — пояснював свої дії, які потім стали предметом підозри. Також суд не побачив доказів, що підозрюваний може впливати на свідків. Крім того, суддя не побачив звʼязку між злочином та перебуванням мера на посаді.

У Державному бюро розслідувань «МикВісті» додали, що суд не заборонив міському голові виїжджати за межі України, закордонний паспорт у нього не вилучали, а жодних зобовʼязань перед органом він не має.

— Він «вільна людина» у статусі підозрюваного, — додали в ДБР.

«МикВісті» писали, що Первомайський міський голова Олег Демченко, обраний від партії «Опозиційний блок», отримав більше 1 мільйона гривень заробітної плати впродовж 2024 року.

Зарплата мера Первомайська

У лютому 2023 року на сесії Первомайської міської ради більшістю голосів підтримала збільшення розміру премій міському голові Олегу Демченку, обраному від «Опозиційного блоку». Тепер він отримуватиме зарплату у розмірі понад чотирьох окладів.

Після цього рішення народний депутат Максим Дирдін закликав однопартійця з міської ради Алі Алієва, який проголосував за підвищення зарплатні меру, скласти мандат. А також направив депутатське звернення на ім’я Первомайського міського голови Олега Демченка щодо скликання сесії та відміни рішення щодо збільшення зарплати меру.

В свою чергу мер Олег Демченко не став відмовлятися від підвищення. Він розповів, скільки буде отримувати та пообіцяв щомісяця перераховувати по 25 тисяч гривень пораненим бійцям.

Після народний депутат Максим Дирдін повідомив, що отримав відповідь від Олега Демченка. Він впевнений, що мер Первомайська не хоче відмовлятися від високої зарплатні, бо заробляє собі на пенсію.

У 2023 році Олег Демченко отримав 1,7 мільйона гривень заробітної плати на посаді міського голови Первомайська, у середньому це 146,8 тисячі гривень на місяць.

Водночас головна редакторка видання «Гард.City» Галина Давидова поскаржилася на роботу пресслужби Первомайської міської ради, зазначивши, що вона не сприяє роботі журналістів. А блогер та адміністратор місцевого телеграм-каналу «Первомайськ Сіті» Дмитро Іваницький заявив, що міський голова Первомайська Олег Демченко погрожував йому фізичною розправою.