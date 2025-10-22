  • середа

    22 жовтня, 2025

  • 14.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 14.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Меру Первомайська повідомили про підозру у недостовірному декларуванні на понад ₴5,3 млн

Мера Первомайська викрили на недостовірному декларуванні у понад 5,3 млн грн. Фото: Миколаївська обласна прокуратураМера Первомайська викрили на недостовірному декларуванні у понад 5,3 млн грн. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Міському голові Первомайська правоохоронні органи оголосили підозру у декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура та ДБР.

За даними слідства, посадовець умисно вніс неправдиві відомості до щорічної декларації за 2023 рік. У документі не були відображені об’єкти нерухомості, грошові активи та фінансові зобов’язання дружини.

Йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає до 2 років обмеження волі.

Нагадаємо, що нещодавно підозру отримав ще один міський голова на Миколаївщині. Про оголошену підозру меру Баштанки Олександру Береговому стало відомо 19 серпня з повідомлення генерального прокурора України Руслана Кравченка. Слідство підозрює його у розтраті 1,2 мільйона гривень на закупівлі одягу для військовослужбовців. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Під час першого судового засідання Олександру Береговому стало зле. Наступного дня після рішення суду про арешт від 3 вересня він вийшов із СІЗО. Як писали «МикВісті», заставу за нього внесла його дружина Єлизавета Берегова. 9 вересня Баштанський районний суд відсторонив від посади міського голову Олександра Берегового, обраного від політичної партії «Слуга народу».

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

На Миколаївщині комунальники купили несправний автогрейдер за ₴2 млн: справою зайнялась прокуратура
Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні
На Первомайщині підприємиця створила звалища з рештків худоби: їй повідомили про підозру
Реклама

Читайте також:

новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

На Первомайщині підприємиця створила звалища з рештків худоби: їй повідомили про підозру
Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні
На Миколаївщині комунальники купили несправний автогрейдер за ₴2 млн: справою зайнялась прокуратура

У Миколаєві розриті дороги засипатимуть вже після запуску опалювального сезону

1 година тому

Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву

Аліна Квітко

Головне сьогодні