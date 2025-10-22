Меру Первомайська повідомили про підозру у недостовірному декларуванні на понад ₴5,3 млн
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
15:00, 22 жовтня, 2025
-
Міському голові Первомайська правоохоронні органи оголосили підозру у декларуванні недостовірної інформації.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура та ДБР.
За даними слідства, посадовець умисно вніс неправдиві відомості до щорічної декларації за 2023 рік. У документі не були відображені об’єкти нерухомості, грошові активи та фінансові зобов’язання дружини.
Йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає до 2 років обмеження волі.
Нагадаємо, що нещодавно підозру отримав ще один міський голова на Миколаївщині. Про оголошену підозру меру Баштанки Олександру Береговому стало відомо 19 серпня з повідомлення генерального прокурора України Руслана Кравченка. Слідство підозрює його у розтраті 1,2 мільйона гривень на закупівлі одягу для військовослужбовців. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
Під час першого судового засідання Олександру Береговому стало зле. Наступного дня після рішення суду про арешт від 3 вересня він вийшов із СІЗО. Як писали «МикВісті», заставу за нього внесла його дружина Єлизавета Берегова. 9 вересня Баштанський районний суд відсторонив від посади міського голову Олександра Берегового, обраного від політичної партії «Слуга народу».
Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.