Меру Первомайська повідомили про підозру у недостовірному декларуванні на понад ₴5,3 млн

Мера Первомайська викрили на недостовірному декларуванні у понад 5,3 млн грн. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Міському голові Первомайська правоохоронні органи оголосили підозру у декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура та ДБР.

За даними слідства, посадовець умисно вніс неправдиві відомості до щорічної декларації за 2023 рік. У документі не були відображені об’єкти нерухомості, грошові активи та фінансові зобов’язання дружини.

Йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає до 2 років обмеження волі.

Нагадаємо, що нещодавно підозру отримав ще один міський голова на Миколаївщині. Про оголошену підозру меру Баштанки Олександру Береговому стало відомо 19 серпня з повідомлення генерального прокурора України Руслана Кравченка. Слідство підозрює його у розтраті 1,2 мільйона гривень на закупівлі одягу для військовослужбовців. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Під час першого судового засідання Олександру Береговому стало зле. Наступного дня після рішення суду про арешт від 3 вересня він вийшов із СІЗО. Як писали «МикВісті», заставу за нього внесла його дружина Єлизавета Берегова. 9 вересня Баштанський районний суд відсторонив від посади міського голову Олександра Берегового, обраного від політичної партії «Слуга народу».