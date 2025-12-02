  • вівторок

Клуб

Вломився в будинок та пограбував: у Первомайську поліція затримала підозрюваного у нападі на пенсіонерку

На Первомайщині поліція затримала підозрюваного у нападі на пенсіонерку. Фото: Первомайський райвідділ поліціїНа Первомайщині поліція затримала підозрюваного у нападі на пенсіонерку. Фото: Первомайський райвідділ поліції

На Миколаївщині правоохоронці затримали 28-річного мешканця Первомайська, якого підозрюють у розбійному нападі на 81-річну жінку в селі Лиса Гора.

Як повідомили в Первомайському районному відділі поліції, про злочин 28 листопада правоохоронцям повідомила донька потерпілої. Слідчі встановили, що вночі невідомий розбив вікно, проник до будинку, побив літню жінку та почав вимагати віддати усі заощадження. Забравши тисячу гривень і мобільний телефон, зловмисник утік.

На Первомайщині поліція затримала підозрюваного у нападі на пенсіонерку. Фото: Первомайський райвідділ поліціїНа Первомайщині поліція затримала підозрюваного у нападі на пенсіонерку. Фото: Первомайський райвідділ поліції

Згодом, як зазначають правоохоронці, підозрюваного розшукали та затримали у лісосмузі, де він нібито переховувався від покарання. У поліції наголошують, що підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

На Первомайщині поліція затримала підозрюваного у нападі на пенсіонерку. Фото: Первомайський райвідділ поліціїНа Первомайщині поліція затримала підозрюваного у нападі на пенсіонерку. Фото: Первомайський райвідділ поліції
На Первомайщині поліція затримала підозрюваного у нападі на пенсіонерку. Фото: Первомайський райвідділ поліціїНа Первомайщині поліція затримала підозрюваного у нападі на пенсіонерку. Фото: Первомайський райвідділ поліції

Наразі чоловіку повідомили про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у Південноукраїнську чоловік напав з ножем на колишнього своєї дівчини.

