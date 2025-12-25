На доплати працівникам дитсадків Миколаєва потрібно ₴109 млн

На доплати працівникам дитсадків Миколаєва просять закласти 109 млн грн. Фото: архів МикВісті ₴109 млн.

На доплати працівникам дитячих садків і позашкільних закладів Миколаєва потрібно закласти в бюджет 109 мільйонів гривень.

Про це йшла мова під час засідання комісії міськради з питань бюджету, пишуть «МикВісті».

Депутат Дмитро Січко зазначив, що протягом кількох останніх сесій обговорювалося питання додаткових виплат для вихователів дитячих садків та позашкільних закладів і закликав передбачити в бюджеті максимальну суму для підвищення зарплат педагогам.

Начальниця управління освіти Ганна Личко повідомила, що наразі ці видатки у проєкті бюджету не передбачені.

— На останній сесії ми вже порушували це питання і обговорювали його. Олександр Федорович тоді зазначив, що це буде враховано. Я про що хочу сказати: сьогодні ми підвищуємо зарплати в самій міській раді. Так, це потрібно робити, інакше люди звідти просто підуть. Але за нинішніх рівнів оплати праці з дитячих садків кадри почнуть іти ще швидше. Тому важливо врахувати розрахунки, які підготувало управління освіти: орієнтовно 55 мільйонів гривень потрібно для закладів дошкільної освіти, а разом із позашкільною освітою — до 60 мільйонів гривень, – сказав Дмитро Січко.

Ганна Личко повідомила, що перший варіант розрахунку передбачав доплату 2 600 гривень на одного педагога, що потребує 54,5 мільйона гривень. А при рівні зарплат шкіл за постановою Кабміну №1286 від 8 листопада 2024 року потрібно закладати 109 мільйонів 81 тисячу гривень без врахування позашкільних закладів, тобто по 5 200 гривень на кожного працівника.

Нагадаємо, що у Миколаєві вчителям, які працюють очно або у змішаному форматі, з 1 вересня встановлено щомісячну доплату 5200 гривень за роботу під час війни. Виплати здійснюються з державної субвенції.