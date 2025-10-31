Міськрада Миколаєва затвердила щомісячну виплату вчителям за роботу в умовах війни. Фото: «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради ухвалила рішення про встановлення щомісячної доплати педагогічним працівникам шкіл, які працюють у очній або змішаній формі навчання під час війни.

Таке рішення було затверджено в ході сесії міськради 30 жовтня, пишуть «МикВісті».

Згідно рішення, з 1 вересня 2025 року вчителям комунальних шкіл, які безпосередньо виконують свої обов’язки на території міста, встановлено доплату у розмірі 5200 гривень на місяць.

Виплати здійснюватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету, тобто додаткових видатків з міського бюджету не передбачається.

Перелік шкіл та працівників, які мають право на отримання цієї доплати, надаватимуть управлінню освіти. У разі змін у формі навчання, переведення або звільнення працівників керівники шкіл мають оновлювати списки протягом п’яти робочих днів.

Запровадження доплат забезпечує виконання постанов, що регулюють оплату праці педагогів, які працюють у складних безпекових умовах.

Раніше повідомлялось, що Уряд збільшив щомісячну доплату вчителям із прифронтових територій, зокрема Миколаївщини, до чотирьох тисяч гривень.