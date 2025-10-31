  • пʼятниця

    31 жовтня, 2025

  • 15.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 31 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 15.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Міськрада Миколаєва затвердила щомісячну виплату вчителям за роботу в умовах війни

Міськрада Миколаєва затвердила щомісячну виплату вчителям за роботу в умовах війни. Фото: «МикВісті»Міськрада Миколаєва затвердила щомісячну виплату вчителям за роботу в умовах війни. Фото: «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради ухвалила рішення про встановлення щомісячної доплати педагогічним працівникам шкіл, які працюють у очній або змішаній формі навчання під час війни.

Таке рішення було затверджено в ході сесії міськради 30 жовтня, пишуть «МикВісті».

Згідно рішення, з 1 вересня 2025 року вчителям комунальних шкіл, які безпосередньо виконують свої обов’язки на території міста, встановлено доплату у розмірі 5200 гривень на місяць.

Реклама

Виплати здійснюватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету, тобто додаткових видатків з міського бюджету не передбачається.

Перелік шкіл та працівників, які мають право на отримання цієї доплати, надаватимуть управлінню освіти. У разі змін у формі навчання, переведення або звільнення працівників керівники шкіл мають оновлювати списки протягом п’яти робочих днів.

Запровадження доплат забезпечує виконання постанов, що регулюють оплату праці педагогів, які працюють у складних безпекових умовах.

Раніше повідомлялось, що Уряд збільшив щомісячну доплату вчителям із прифронтових територій, зокрема Миколаївщини, до чотирьох тисяч гривень.

Останні новини про: Освіта

Вчителі в Україні заробляють до ₴16 тис., це менше середньої зарплати по країні, — нардеп
В Одеських школах все ж оголосили осінні канікули: вони триватимуть з 27 жовтня до 2 листопада
У Миколаєві учнів спортивних класів планують годувати двічі на день
Реклама

Читайте також:

новини

«Цифрова колекція музею»: у Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття

Ірина Олехнович
новини

Депутат Береза запропонував перезавантажити депутатські комісії міськради Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Депутатка Домбровська запропонувала зробити проїзд у комунальному транспорті Миколаєва безкоштовним

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Ми розглядаємо нісенітницю»: депутат міськради Прудник розкритикував роботу комісії з питань ЖКГ Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Додаткова година освітлення може обійтись бюджету Миколаєва у майже ₴10 млн, — ДЖКГ

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

У Миколаєві учнів спортивних класів планують годувати двічі на день
В Одеських школах все ж оголосили осінні канікули: вони триватимуть з 27 жовтня до 2 листопада
Вчителі в Україні заробляють до ₴16 тис., це менше середньої зарплати по країні, — нардеп

Додаткова година освітлення може обійтись бюджету Миколаєва у майже ₴10 млн, — ДЖКГ

«Цифрова колекція музею»: у Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття

3 години тому

З Грузії до України повернули дітей, яких росіяни викрали з інтернату на Миколаївщині

Головне сьогодні