Клуб

У Південноукраїнську чоловік напав з ножем на колишнього своєї дівчини

У Південноукраїнську чоловік ударив ножем у серце колишнього чоловіка своєї дівчини. Фото поліції Миколаївської області.У Південноукраїнську чоловік ударив ножем у серце колишнього чоловіка своєї дівчини. Фото поліції Миколаївської області.

У Південноукраїнську поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство місцевого мешканця. Потерпілий отримав ножове поранення в область серця та зараз перебуває в лікарні у критичному стані.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Подія сталася вночі 28 листопада в одному з багатоквартирних будинків. До поліції звернулася місцева жінка, яка повідомила про пораненого.

Як з’ясували правоохоронці, усе почалося зі сварки між підозрюваним та його дівчиною. Жінка злякалась розвитку конфлікту і подзвонила колишньому чоловікові, попросивши забрати її з квартири. Коли той прийшов до будинку та піднімався сходами, на нього напав нинішній хлопець жінки й ударив ножем у серце. Після цього нападник втік.

Поліцейські швидко встановили його місцеперебування та затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

«Постраждалого у тяжкому стані медики госпіталізували. Нині лікарі оцінюють його стан як критично важкий», — повідомили у поліції.

Нагадаємо, що у Миколаєві суд визнав винним 36-річного місцевого мешканця за нанесення тяжкого тілесного ушкодження перехожого. Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

