Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    5 вересня, 2025

  • 21.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 21.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві чоловіка, який поранив перехожого ножем, засудили до 5 років ув’язнення

У Миколаєві чоловіка, який поранив перехожого ножем, засудили до 5 років ув’язнення. Фото: РБК-УкраїнаУ Миколаєві чоловіка, який поранив перехожого ножем, засудили до 5 років ув’язнення. Фото: РБК-Україна

У Миколаєві суд визнав винним 36-річного місцевого мешканця за нанесення тяжкого тілесного ушкодження перехожого. Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За матеріалами слідства, інцидент стався 20 травня цього року на вулиці Спаській, неподалік закладу харчування. Засуджений помітив, як 53-річний чоловік ударив ногою колесо його автомобіля, після чого підійшов до нього та завдав удар ножем у живіт. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Досудове розслідування у цій справі проводили слідчі відділення поліції №1 Миколаївського районного управління поліції.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Центральному районному суді Миколаєва завершився розгляд справи 38-річного місцевого мешканця, якого обвинувачують у стрільбі по незнайомцю через зауваження.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Daewoo Lanos, Tesla та Ford Transit: у Миколаєві на перехресті зіткнулося одразу три автомобілі
«Вистрілив, бо злякався», — у Миколаєві судять чоловіка, який стріляв у незнайомця через зауваження
У Миколаєві водієві, який збив 8-річного хлопчика, повідомили про підозру
Реклама

Читайте також:

новини

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Юлія Бойченко
новини

За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей, — дані мерії

Аліна Квітко
новини

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Юлія Бойченко
новини

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві водієві, який збив 8-річного хлопчика, повідомили про підозру
«Вистрілив, бо злякався», — у Миколаєві судять чоловіка, який стріляв у незнайомця через зауваження
Daewoo Lanos, Tesla та Ford Transit: у Миколаєві на перехресті зіткнулося одразу три автомобілі

Сухомлин: воду в квартири миколаївців можуть подати вже за два тижні

Служба відновлення у 2026 році планує почати ремонт Інгульського мосту в Миколаєві

59 хвилин тому

Судді у справі ексголови Верховного суду з Миколаєва Князєва заявили про втручання у роботу

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay