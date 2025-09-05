У Миколаєві чоловіка, який поранив перехожого ножем, засудили до 5 років ув’язнення. Фото: РБК-Україна

У Миколаєві суд визнав винним 36-річного місцевого мешканця за нанесення тяжкого тілесного ушкодження перехожого. Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За матеріалами слідства, інцидент стався 20 травня цього року на вулиці Спаській, неподалік закладу харчування. Засуджений помітив, як 53-річний чоловік ударив ногою колесо його автомобіля, після чого підійшов до нього та завдав удар ножем у живіт. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Досудове розслідування у цій справі проводили слідчі відділення поліції №1 Миколаївського районного управління поліції.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Центральному районному суді Миколаєва завершився розгляд справи 38-річного місцевого мешканця, якого обвинувачують у стрільбі по незнайомцю через зауваження.