«Вистрілив, бо злякався», — у Миколаєві судять чоловіка, який стріляв у незнайомця через зауваження

Центральний суд розглянув справу чоловіка, який вистрілив у незнайомця через зауваження. Фото: пресслужба Центрального районного суду.

У Центральному районному суді Миколаєва завершився розгляд справи 38-річного місцевого мешканця, якого обвинувачують у стрільбі по незнайомцю через зауваження.

Про це повідомляє прес-служба Центрального районного суду.

За матеріалами слідства, інцидент стався в одному з магазинів по проспекту Героїв України. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння нібито поводився агресивно, лаявся на продавців, а потім кинув сміття на прилавок. Коли інший відвідувач зробив підозрюваному зауваження між ними виник конфлікт.

Як заявляють правоохоронці, вже на вулиці чоловік дістав перероблений 9 мм стартовий пістолет і вистрілив у груди свого опонента по словесній перепалці. Потерпілий отримав легке кульове поранення, яке не було проникаючим. Згодом обвинувачений самостійно вийшов до правоохоронців і визнав свою провину.

У суді він пояснив, що просто злякався, бо подумав, що незнайомець дістає зброю. Він визнав, що діяв під впливом алкоголю. Також обвинувачений повідомив, що компенсував потерпілому завдану матеріальну та моральну шкоду.

Наразі чоловіку інкримінують дві статті: хуліганство та незаконне поводження зі зброєю — це частина 4 статті 296 і частина 1 статті 263 Кримінального Кодексу України. Під час дебатів прокурор просив призначити чоловіку 5 років позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном. Захист і сам підозрюваний наполягали на умовному покаранні з випробувальним терміном.

Остаточне рішення суду буде оголошене після винесення вироку.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід для 46-річного водія мікроавтобуса, підозрюваного у смертельній ДТП у Баштанському районі.