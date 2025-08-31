Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Поліція затримала водія рейсового мікроавтобуса, що потрапив у ДТП на Миколаївщині, в якому загинули троє людей

Поліція затримала водія рейсового мікроавтобуса Volkswagen Crafter, який потрапив у ДТП у ніч на 31 серпня у Баштанському районі. Внаслідок аварії загинули троє людей, ще 11 пасажирів, серед них двоє дітей, отримали травми.

Про це повідомляє Головне управління поліції Миколаївської області.

За попередніми даними, 46-річний водій мікроавтобуса, що рухався за маршрутом «Одеса — Дніпро», не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся, після чого транспортний засіб зіткнувся зі стаціонарним постом чергового по залізничному переїзду.

У Баштанському районі сталась смертельна аварія 31 серпня. Фото: ГУНП МиколаївщиниУ Баштанському районі сталась смертельна аварія 31 серпня. Фото: ГУНП Миколаївщини
У Баштанському районі сталась смертельна аварія 31 серпня. Фото: ГУНП МиколаївщиниУ Баштанському районі сталась смертельна аварія 31 серпня. Фото: ГУНП Миколаївщини
У Баштанському районі сталась смертельна аварія 31 серпня. Фото: ГУНП МиколаївщиниУ Баштанському районі сталась смертельна аварія 31 серпня. Фото: ГУНП Миколаївщини

У момент аварії в салоні перебувало 20 пасажирів. На місці події загинули 17-річна дівчина та подружжя віком 66 і 70 років. Ще 11 людей, у тому числі діти 6 і 12 років, доставили до медичних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.

Водія затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 КПК України. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 ККУ («Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб»). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі та заборону керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі триває розслідування для встановлення усіх обставин та причин трагедії.

Нагадаємо, увечері 26 серпня на проспекті Центральному в Миколаєві мотоцикліст потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, врізавшись в автомобіль Volkswagen Jetta.

 

