Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинули троє пасажирів рейсового мікроавтобуса, серед постраждалих — діти

У Баштанському районі сталась смертельна аварія 31 серпня.

Уночі 31 серпня на перетині траси Н-11 «Дніпро — Миколаїв» і залізничної колії між селищами Новий Буг та Казанка сталася аварія за участі рейсового мікроавтобуса Volkswagen Crafter.

Про це повідомляють у Головному управлінні поліції Миколаївської області.

ДТП відбулась близько 02:00. За попередніми даними, у салоні перебувало 18 пасажирів. Унаслідок зіткнення на місці загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка, якій було 66 років, померла у лікарні.

Інших постраждалих, серед яких є малолітні діти, госпіталізували бригади швидкої допомоги для подальшого обстеження та лікування.

Наразі на місці працюють слідчі поліції, які з’ясовують усі обставини та причини трагедії.

