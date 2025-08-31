Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  неділя

    31 серпня, 2025

  31 серпня , 2025 неділя

Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинули троє пасажирів рейсового мікроавтобуса, серед постраждалих — діти

У Баштанському районі сталась смертельна аварія 30 серпня. Фото: ГУНП МиколаївщиниУ Баштанському районі сталась смертельна аварія 31 серпня. Фото: ГУНП Миколаївщини

Уночі 31 серпня на перетині траси Н-11 «Дніпро — Миколаїв» і залізничної колії між селищами Новий Буг та Казанка сталася аварія за участі рейсового мікроавтобуса Volkswagen Crafter. 

Про це повідомляють у Головному управлінні поліції Миколаївської області.

ДТП відбулась близько 02:00. За попередніми даними, у салоні перебувало 18 пасажирів. Унаслідок зіткнення на місці загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка, якій було 66 років, померла у лікарні.

Інших постраждалих, серед яких є малолітні діти, госпіталізували бригади швидкої допомоги для подальшого обстеження та лікування.

Наразі на місці працюють слідчі поліції, які з’ясовують усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, увечері 26 серпня на проспекті Центральному в Миколаєві мотоцикліст потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, врізавшись в автомобіль Volkswagen Jetta.

 

