Нічна ДТП у Миколаєві: мотоцикліст врізався у Volkswagen і опинився в лікарні. Фото: Націполіція Миколаївської області

Увечері 26 серпня на проспекті Центральному в Миколаєві мотоцикліст потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, врізавшись в автомобіль Volkswagen Jetta.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

За попередніми даними, на проїзді між вулицями 3-я Слобідська та Садова 19-річний мотоцикліст не впорався з керуванням, виїхав на сусідню смугу та врізався в легковик. Він отримав серйозні травми та був госпіталізований. Водій автомобіля, 24-річний чоловік, не постраждав.

Наразі поліція встановлює усі обставини події.

Подію кваліфікували за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція цієї статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на аналогічний строк.

Правоохоронці нагадують водіям мототранспорту про важливість використання захисного спорядження, своєчасної подачі сигналів маневру та суворого дотримання правил дорожнього руху.

Нагадаємо, увечері 23 серпня в селищі Авангард Одеського району на 36-річного чоловіка наїхали одразу два автомобілі, коли той перетинав дорогу у недозволеному місці.