Перейшов дорогу у недозволеному місці: на Одещині одразу дві автівки наїхали на чоловіка

На Одещині одразу дві автівки наїхали на чоловіка, що переходив дорогу у невстановленому місці. Фото: ГУНП в Одеській області

Увечері 23 серпня в селищі Авангард Одеського району на 36-річного чоловіка наїхали одразу два автомобілі, коли той перетинав дорогу у недозволеному місці.

Про це повідомило управління ГУНП в Одеській області

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, слідчі встановили, що спершу пішохода збила 44-річна водійка мікроавтобуса Volkswagen. Одразу після цього на потерпілого наїхав 46-річний водій автомобіля Mitsubishi, що рухався слідом.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Водії транспортних засобів не постраждали. У медзакладі в них зібрали біологічні зразки для перевірки на можливий стан сп’яніння. Автівки вилучили, правоохоронці призначили низку експертиз.

Наразі відомості про ДТП внесли до ЄРДР (Єдиного реєстру досудових розслідувань) за частиною 2 статті 286 Кримінального Кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Слідство триває.

Поліцейські закликають одеситів бути уважними: водіїв — дотримуватися швидкісного режиму й вчасно реагувати на зміну ситуації, а пішоходів — переходити дорогу лише у визначених місцях та обов’язково користуватися світловідбивачами у темний час доби.

