Замість ВЛК викрав машину ТЦК та втік: на Одещині затримали чоловіка

ТЦК. Ілюстративне фото: Getty ImagesТЦК. Ілюстративне фото: Getty Images

На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному заволодінні автомобілем та документами водія територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомили в Головному управлінні національної поліції в Одеській області, інцидент стався тоді, коли службовий транспорт мав відвезти громадянина на обстеження до військово-лікарської комісії. Чоловік несподівано сів на переднє сидіння, завів машину та поїхав, залишивши водія біля авто.

За даними слідства, 43-річний громадянин покинув викрадений транспорт на околиці населеного пункту, а з салону забрав сумку з особистими документами водія. Згодом чоловіка віднайшли співробітники територіального підрозділу поліції та вилучили в нього чужі речі. Зі слів затриманого, злочин він вчинив спонтанно.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом та викрадення паспорта й інших важливих документів чоловіку повідомлено про підозру. Йому інкримінують правопорушення за частиною 1 статті 289 та частиною 3 статті 357 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві чоловік порізав собі руку на збірному пункті ТЦК: там заявили про службову перевірку.

