«Міст на Одещині за добу атакували понад 20 разів», — Кулеба

Фото мосту з Telegram-каналу народного депутата Олексія Гончаренка

За останній тиждень по Одеській області зафіксовано понад 500 обстрілів різними видами озброєння. Основною ціллю ворога залишаються портова інфраструктура та логістичні вузли.

Про це повідомив віце-прем’єр з відновлення Олексій Кулеба під час зустрічі з журналістами щодо ситуації в регіоні, повідомляє ТСН.

Особливу увагу він приділив мосту в районі села Маяки, який є стратегічно важливим для Одещини. За останню добу об’єкт атакували понад 20 разів.

«Я тільки що там був, відбулася атака прямо на наших очах на міст БПЛА «Шахед». На щастя він не влучив у міст, але тим не менш останню добу атаки йдуть постійно. Більше 20 атак БПЛА було на цей міст», — зазначив Олексій Кулеба.

На місці працює група інженерів разом із керівником Агентства відновлення для оцінки пошкоджень та координації ремонту.

Також він повідомив, щоб забезпечити сполучення, ще вчора о 16:00 розгорнули понтонний міст. Його робота ускладнена безпековими протоколами — ДСНС та поліція регулюють рух, забезпечуючи реверсний рух.

«Ми опрацюємо план для розширення логістичних можливостей. Протягом тижня розгорнемо два альтернативні шляхи: один постійний, другий — ще один понтонний міст», — повідомив Олексій Кулеба.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області частково відновили рух через міст у Маяках після атаки РФ.

Нагадаємо, що рух мостом на трасі М-15 «Одеса–Рені» у селі Маяки був перекритий через пошкодження внаслідок обстрілів. Через це вантажний транспорт перенаправляють через інші пропускні пункти з Молдовою.

Російська армія упродовж ночі та дня 19 грудня масовано били по мосту в Маяках, застосувавши 15 дронів-камікадзе та балістичну ракету.

У зв’язку з припиненням руху автотрасою «Одеса — Рені» Державна митна служба порекомендувала громадянам і перевізникам користуватися альтернативними пунктами пропуску на кордоні з Молдовою.

Крім того, з 20 грудня «Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.