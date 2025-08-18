Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Києві чоловік порізав собі руку на збірному пункті ТЦК: там заявили про службову перевірку

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦКВійськовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦК

В мережі поширюється відео та інформація, що мобілізований на збірному пункті Києва порізав собі руки та шию.

Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП.

«Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що 17 серпня близько 15 години військовозобов’язаний, з невідомих причин, почав поводити себе неадекватно, кричати, погрожувати іншим військовозобов’язаним та адміністрації збірного пункту та на будь-які зауваження не реагував», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що коли прибули правоохоронні орган, громадянин забіг до ванної кімнати та розбивши чашку почав наносити собі тілесні ушкодження лівого передпліччя. Медик, який прибув на місце наклав септичну тугу пов’язку, при цьому військовозобов’язаний продовжував кричати та погрожував продовжити наносити травми собі та іншим особам які перебували на збірному пункті.

У подальшому карета швидкої медичної допомоги госпіталізувала військовозобов’язаного до Київської міської клінічної лікарні, для надання медичної допомоги та перевірки його стану.

«Станом на зараз життю та здоров’ю нічого не загрожує, пошкодження на лівому передпліччі оперативно та вчасно перев’язали, інших пошкоджень нанесено не було», — наголосили в ТЦК.

Керівництвом Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводиться службова перевірка за даним фактом. 

Раніше повідомлялось, що у Харкові затримали 36-річного чоловіка, який напав із ножем на поліцейського та трьох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

