  неділя

    17 серпня, 2025

    Миколаїв

  17 серпня , 2025 неділя

  Миколаїв

Чоловік напав із ножем на поліцейського і трьох співробітників ТЦК у Харкові

У Харкові чоловік із ножем поранив поліцейського та працівників ТЦК. Фото: Офіс генпрокурораУ Харкові чоловік із ножем поранив поліцейського та працівників ТЦК. Фото: Офіс генпрокурора

У Харкові затримали 36-річного чоловіка, який напав із ножем на поліцейського та трьох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це повідомляють Поліція Харківської області і Харківський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався 14 серпня близько 22:15 під час оповіщення військовозобов’язаних. Чоловік раптово дістав ніж і поранив правоохоронця в скроню, а також трьох співробітників ТЦК: одному — у голову та руку, іншому — у голову та підключичну ділянку, ще одному — в тулуб.

Після нападу чоловік намагався втекти, але правоохоронці швидко встановили його місцезнаходження та затримали. 

Місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому тримання під вартою без права внесення застави.

Постраждалі перебувають у медичних закладах і отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, що для працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки напишуть спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

