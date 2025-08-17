Чоловік напав із ножем на поліцейського і трьох співробітників ТЦК у Харкові

У Харкові чоловік із ножем поранив поліцейського та працівників ТЦК. Фото: Офіс генпрокурора

У Харкові затримали 36-річного чоловіка, який напав із ножем на поліцейського та трьох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це повідомляють Поліція Харківської області і Харківський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався 14 серпня близько 22:15 під час оповіщення військовозобов’язаних. Чоловік раптово дістав ніж і поранив правоохоронця в скроню, а також трьох співробітників ТЦК: одному — у голову та руку, іншому — у голову та підключичну ділянку, ще одному — в тулуб.

Після нападу чоловік намагався втекти, але правоохоронці швидко встановили його місцезнаходження та затримали.

Місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому тримання під вартою без права внесення застави.

Постраждалі перебувають у медичних закладах і отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, що для працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки напишуть спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.