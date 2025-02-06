До кінця лютого для працівників ТЦК розроблять правила поводження з військовозобов’язаними

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦК

Для працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки до кінця лютого напишуть спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.

Про це в інтерв'ю «Громадському» розповів начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. За його словами, правила будуть обов'язковими для всіх працівників ТЦК.

«Ми зараз починаємо роботу щодо розроблення комплаєнсу, тобто набору правил щодо дотримання військовослужбовцями ТЦК певних норм, політик, правил щодо поводження з військовозобов’язаними. І це також має бути обов’язковим для всіх. Воно буде доведено, над цим будуть працювати, люди будуть думати, як себе поводити, як здійснювати свою роботу так, щоб не порушувати прав людини й не збурювати суспільство. Бо це одна з тих чутливих точок, на яку ворог тисне й максимально цим користується», — сказав він.

Віталій Саранцев також наголосив, що всі інциденти з працівниками ТЦК і СП розслідуються, і робляться відповідні висновки.

В той же час, він переконаний, що термін «бусифікація» став популярним через інформаційну кампанію РФ.

«Щодо терміна «бусифікації» — скажу чесно, я хотів би, щоб він взагалі зник із нашого лексикону. Тим більше, що він також прийшов до нас саме завдяки інформаційній роботі ворога проти нас. Такі слова, як-от «бусифікація», «людолови», — це все елементи російської ІПСО. Як би це зараз не звучало, адже «російська ІПСО» вже стає мемом. Проте це все дуже легко входить у наш вжиток», — зазначив Віталій Саранцев.

Нагадаємо в Україні суд вперше за позовом ТЦК позбавив чоловіка водійських прав через порушення правил військового обліку.