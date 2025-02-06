  • четвер

    6 лютого, 2025

  • -0.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 лютого , 2025 четвер

  • Миколаїв • -0.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

До кінця лютого для працівників ТЦК розроблять правила поводження з військовозобов’язаними

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦКВійськовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦК

Для працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки до кінця лютого напишуть спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.

Про це в інтерв'ю «Громадському» розповів начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. За його словами, правила будуть обов'язковими для всіх працівників ТЦК.

«Ми зараз починаємо роботу щодо розроблення комплаєнсу, тобто набору правил щодо дотримання військовослужбовцями ТЦК певних норм, політик, правил щодо поводження з військовозобов’язаними. І це також має бути обов’язковим для всіх. Воно буде доведено, над цим будуть працювати, люди будуть думати, як себе поводити, як здійснювати свою роботу так, щоб не порушувати прав людини й не збурювати суспільство. Бо це одна з тих чутливих точок, на яку ворог тисне й максимально цим користується», — сказав він. 

Віталій Саранцев також наголосив, що всі інциденти з працівниками ТЦК і СП розслідуються, і робляться відповідні висновки.

В той же час, він переконаний, що термін «бусифікація» став популярним через інформаційну кампанію РФ.

«Щодо терміна «бусифікації» — скажу чесно, я хотів би, щоб він взагалі зник із нашого лексикону. Тим більше, що він також прийшов до нас саме завдяки інформаційній роботі ворога проти нас. Такі слова, як-от «бусифікація», «людолови», — це все елементи російської ІПСО. Як би це зараз не звучало, адже «російська ІПСО» вже стає мемом. Проте це все дуже легко входить у наш вжиток», — зазначив Віталій Саранцев.

Нагадаємо в Україні суд вперше за позовом ТЦК позбавив чоловіка водійських прав через порушення правил військового обліку. 

Останні новини про: Війна в Україні

Нідерланди передали Україні винищувачі F-16, — Умєров
Жителям Миколаєва виплатили понад ₴107 млн за програмою «єВідновлення»
На Херсонщині через російські удари поранені двоє чоловіків
Реклама

Читайте також:

новини

Директорка «Казки» у Миколаєві звільнилась з посади

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» майже рік шукає донора для будівництва нової тепломережі за майже ₴500 млн

Аліна Квітко
новини

Облтеплоенерго запустило у Миколаєві нову котельну за кошти Данії

Даріна Мельничук
новини

ЄІБ: Питна вода у Миколаєві не зʼявиться після будівництва водогону, потрібна система очищення

Юлія Бойченко
новини

Через різницю в тарифах державний борг перед «Миколаївоблтеплоенерго» може перевищити ₴1 млрд

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через російські удари поранені двоє чоловіків
Жителям Миколаєва виплатили понад ₴107 млн за програмою «єВідновлення»
Нідерланди передали Україні винищувачі F-16, — Умєров

Жителям Миколаєва виплатили понад ₴107 млн за програмою «єВідновлення»

Директорка «Казки» у Миколаєві звільнилась з посади

4 години тому

На Миколаївщині мають оновити стратегію розвитку на найближчі роки

Головне сьогодні