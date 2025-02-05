В Україні водія вперше позбавили прав через порушення військового обліку

В Україні суд вперше за позовом ТЦК позбавив чоловіка водійських прав через порушення правил військового обліку.

Як повідомляє Опендатабот, відповідне рішення виніс Кузнецовський міський суд Рівненської області. Тепер водій не зможе отримати нове посвідчення, допоки не виконає вимоги ТЦК або ці обмеження не будуть скасовані.

Кількість справ щодо обмеження права на керування авто через порушення правил мобілізації. Інфографіка: Опендатабот

Наразі в судовому реєстрі «Бабуся», щонайменше 41 судова справа. Однак більшість позовів повертаються без розгляду через помилки в оформленні документів. Зокрема, через несплату ТЦК судового збору.

Адвокатка Валентина Слободянюк пояснює, що такі труднощі можуть бути тимчасовими.

«ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами — адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова — тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах», — зазначила вона.

За її словами, такі обмеження не є нововведенням для українців. Раніше аналогічний механізм застосовувався до боржників по аліментах, коли державні або приватні виконавці тимчасово анулювали водійські права неплатників.

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Зазначається, що судові рішення у таких справах повністю закриті. Зокрема, у них не зазначаються сторони процесу, що не дає можливості перевірити наявність справи щодо себе. Це може бути пов’язано з планами закрити доступ до інформації про судові справи, які стосуються мобілізації. Відповідний законопроєкт вже пройшов перше читання у Верховній Раді і готується до другого.

Адвокатка пояснює, що такі заходи можуть запровадити аби запобігти загрозам життю та здоров’ю суддів та учасників процесу.

«Дійсно, наразі у таких категоріях справ відсутні правові вимоги щодо знеособлення даних учасників справи. Такі заходи можливі лише в кримінальних справах, в закритих судових процесах та щодо судових рішень про проведення негласних слідчих дій. Тепер же обмеження доступу до Реєстру або окремих рішень у ньому відбувається з метою запобігання загрозам життю і здоров’ю суддів та учасників судового процесу. Для цього підставою можуть бути інструктивні листи СБУ, доручення уряду, звернення від командування ЗСУ», — розповіла Валентина Слободянюк.

Зараз українці можуть перевірити, чи подано проти них аналогічний позов, лише через додаток «Дія» або електронний кабінет системи Є-суд.

Раніше у Миколаївському обласному ТЦК та СП розповіли, хто може отримати відстрочку від призову під час мобілізації.