  • вівторок

    25 листопада, 2025

  • 6.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 25 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 6.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підозрюваний у корупції на закупівлі РЕБ та дронів Гайдай мобілізувався до ЗСУ

Сергій Гайдай заявив, що мобілізувався до ЗСУ після корупційного скандалу. Фото: t.me dom_channelСергій Гайдай заявив, що мобілізувався до ЗСУ після корупційного скандалу. Фото: t.me dom_channel

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації та Мукачівської районної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що мобілізувався до ЗСУ, після корупційного скандалу із закупівлею дронів.

Про це він повідомив у соцмережах.

— Повертаюся на схід. Тепер як військовослужбовець ЗСУ, — написав Сергій Гайдай без деталей.

Реклама

Як відомо, увечері 2 серпня стало відомо, що НАБУ та САП викрили на корупції народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

Пізніше президент України Володимир Зеленський звільнив голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая та голову Рубіжанської МВА Андрія Юрченка. Вони обоє фігурують у медіа, як підозрювані в корупційній справі, яку викрили напередодні.

За даними слідства, корупційна схема полягала в укладенні державних контрактів на закупівлю безпілотників та РЕБ із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. До 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

«Українська правда» з посиланням на власні джерела писала, що у справі, окрім нардепа Олексія Кузнєцова, фігурують голова Мукачівської РДА, колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко. Згодом Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Сергія Гайдая.

Останні новини про: Мобілізація

Обіцяв «допомогти» з бронюванням за $6500: чоловіку на Миколаївщині повідомили про підозру
Росія мобілізувала понад 46 тисяч українців із тимчасово окупованих територій, — Коордштаб
«Вони переходять в бойові підрозділи», — Кім каже, що на Миколаївщині дефіцит кадрів в ТЦК
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині зареєстрували понад 400 айті-підприємців за 10 місяців

Світлана Іванченко
новини

ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну, але наголосив на важливості контролю морських портів

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві встановили 25 контейнерів для збору кришечок: виручені кошти йдуть на протезування

Анна Гакман
новини

Сподіваємось, це вдасться, — протиаварійні роботи у Будинку офіцерів флоту планують розпочати у 2027 році

Анна Гакман
новини

У Південноукраїнську люди вимагають пом’якшити графіки відключень світла

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Мобілізація

«Вони переходять в бойові підрозділи», — Кім каже, що на Миколаївщині дефіцит кадрів в ТЦК
Росія мобілізувала понад 46 тисяч українців із тимчасово окупованих територій, — Коордштаб
Обіцяв «допомогти» з бронюванням за $6500: чоловіку на Миколаївщині повідомили про підозру

ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну

На Миколаївщині зареєстрували понад 400 айті-підприємців

5 годин тому

Понад 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Головне сьогодні