Підозрюваний у корупції на закупівлі РЕБ та дронів Гайдай мобілізувався до ЗСУ

Сергій Гайдай заявив, що мобілізувався до ЗСУ після корупційного скандалу. Фото: t.me dom_channel

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації та Мукачівської районної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що мобілізувався до ЗСУ, після корупційного скандалу із закупівлею дронів.

Про це він повідомив у соцмережах.

— Повертаюся на схід. Тепер як військовослужбовець ЗСУ, — написав Сергій Гайдай без деталей.

Як відомо, увечері 2 серпня стало відомо, що НАБУ та САП викрили на корупції народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

Пізніше президент України Володимир Зеленський звільнив голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая та голову Рубіжанської МВА Андрія Юрченка. Вони обоє фігурують у медіа, як підозрювані в корупційній справі, яку викрили напередодні.

За даними слідства, корупційна схема полягала в укладенні державних контрактів на закупівлю безпілотників та РЕБ із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. До 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

«Українська правда» з посиланням на власні джерела писала, що у справі, окрім нардепа Олексія Кузнєцова, фігурують голова Мукачівської РДА, колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко. Згодом Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Сергія Гайдая.