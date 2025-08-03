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Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА

Ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Фото: t.me dom_channelЕксочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Фото: t.me dom_channel

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая та голову Рубіжанської МВА Андрія Юрченка. Вони обоє фігурують у медіа як підозрювані в корупційній справі, яку викрили напередодні.

Про це йдеться в розпорядженнях президента №99/2025-рп та №99/2025-рп, пишуть «МикВісті».

Як відомо, увечері 2 серпня стало відомо, що НАБУ та САП викрили на корупції народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

Ексголова Рубіжанської МВА Андрій Юрченко. Фото: Facebook/Андрій ЮрченкоЕксголова Рубіжанської МВА Андрій Юрченко. Фото: Facebook/Андрій Юрченко

За даними слідства, корупційна схема полягала в укладенні державних контрактів на закупівлю безпілотників та РЕБ із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. До 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

«Українська правда» з посиланням на власні джерела писала, що у справі, окрім нардепа Олексія Кузнєцова, фігурують голова Мукачівської РДА, колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко. Згодом Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Сергія Гайдая.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що повністю підтримує дії Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури після затримання народного депутата Олексія Кузнєцова.

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