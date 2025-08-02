Кабмін ініціював звільнення голови Мукачівської РДА Гайдая, який фігурує у скандалі з відкатами

Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая, який фігурує у корупційному скандалі, пов’язаному з відкатами на закупівлі дронів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після позачергового засідання уряду 2 серпня.

— Уряд вирішив направити президенту проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая, -— повідомила Юлія Свириденко.

Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП підозрюють в корупції народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

Джерела видання УП в правоохоронних органах повідомляють, що серед затриманих, окрім нардепа Олексія Кузнєцова, ще голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.