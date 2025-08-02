Кабмін ініціював звільнення голови Мукачівської РДА Гайдая, який фігурує у скандалі з відкатами
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- Світлана Іванченко
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21:20, 02 серпня, 2025
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Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая, який фігурує у корупційному скандалі, пов’язаному з відкатами на закупівлі дронів.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після позачергового засідання уряду 2 серпня.
— Уряд вирішив направити президенту проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая, -— повідомила Юлія Свириденко.
Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП підозрюють в корупції народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.
Джерела видання УП в правоохоронних органах повідомляють, що серед затриманих, окрім нардепа Олексія Кузнєцова, ще голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що повністю підтримує дії Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури після затримання народного депутата Олексія Кузнєцова.
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