Мільйонні переплати на шкільних укриттях: підрядників пов’язують із родичами голови Вознесенської РДА Кукурузи

Депутат Миколаївської обласної ради Олександр Кукуруза. Фото: Вознесенська РДА

У Миколаївській області правоохоронці підозрюють замовників та будівельників у можливій переплаті понад 3 мільйони гривень бюджетних коштів під час будівництва укриття для Прибузького ліцею.

Про це йдеться у статті видання Nikcenter.

Журналісти з’ясували, що компанія-підрядник, яка отримала контракт на будівництво укриття вартістю близько 50 мільйонів гривень, пов’язана з родиною голови Вознесенської районної державної адміністрації Олександра Кукурузи. При цьому укриття досі не працює, а доступу до нього не має навіть директорка ліцею.

Реклама

У розслідуванні йдеться, що під час повномасштабної війни на Миколаївщині сформувалася група підрядників, яким місцеві посадовці довіряли будівництво та ремонт соціальних об’єктів. Новостворені компанії зводять підземні школи та ремонтують лікарні, переважно у Первомайському та Вознесенському районах.

Nikcenter з’ясував, що сім компаній та два ФОПи, пов’язані між собою, отримали контракти на понад 600 мільйонів гривень. За даними журналістів, під час участі у тендерах компанії завищували ціни та вказували неправдиві дані у тендерних документах. Їхніми власниками та керівниками, як встановили журналісти, є родичі та наближені до Олександра Кукурузи — депутата Миколаївської обласної ради, а віднедавна й голови Вознесенської районної державної адміністрації.

Компанія, пов’язана з родиною Кукурузи, отримала підрядів на ₴230 млн

Навесні 2025 року президент призначив Олександра Кукурузу головою Вознесенської районної державної адміністрації. До цього він був депутатом Миколаївської обласної ради від партії «Наш край» та заступником міського голови Первомайська.

Саме у Вознесенському районі отримала всі свої підряди новостворена компанія ТОВ «Перша українська будівельна» — близько 230 мільйонів гривень. Хоча підприємство зареєстроване у Києві, його виробничі потужності, судячи з тендерної документації, розташовані у Первомайську.

Перші тендери компанія почала вигравати восени 2023 року після того, як її перереєстрували на рієлтора з Чорноморська Сергія Ткаченка. Він близько десяти років володіє агентством нерухомості та наразі займається рієлторською діяльністю, зокрема публікує відеоогляди нерухомості для оренди та продажу у Чорноморську.

Журналісти Nikcenter з’ясували, що дружини Сергія Ткаченка та Олександра Кукурузи — рідні сестри. Дружина політика Галина Гура (Куделя) прописана з Сергієм Ткаченком в одному будинку. Разом із сестрою Марією Ткаченко (Куделя) та батьками вона має спільний бізнес — мережу люксової оптики.

Дружина політика є сестрою дружини Сергія Ткаченка – власника підрядної компанії «ПУБ». Скриншоти із соцмереж

У своїх соцмережах жінки демонструють подорожі за кордон та елітні аксесуари. Водночас компанія «Перша українська будівельна», зареєстрована на чоловіка однієї з них, за даними Nikcenter, завищує ціни на будівельні матеріали. Подекуди різниця сягає 30 разів. Лише на одному об’єкті журналісти нарахували 8 мільйонів гривень ймовірної переплати на будматеріалах.

Скриншоти з соціальних мереж

Журналісти звернулися за коментарем до Сергія Ткаченка. Почувши, що розмова стосуватиметься тендерів, він попросив кілька годин перед дзвінком. Однак згодом відмовився обговорювати цю тему. На запитання, чи сприяв Олександр Кукуруза тому, щоб його компанія отримала бюджетні кошти, Сергій Ткаченко відповів, що йому про це невідомо.

Чотири компанії та ₴124 млн підрядів: ще один зв’язок із Кукурузою

У жителя Первомайська Володимира Подоляна, ще одного наближеного до Олександра Кукурузи, під час повномасштабної війни з’явилося одразу чотири компанії.

Володимир Подолян — однопартієць Олександра Кукурузи. Разом вони відвідували соціальні об’єкти під час виборчої кампанії. У 2020 році чоловік також донатив у виборчий фонд миколаївського осередку партії «Наш край», коли Олександр Кукуруза балотувався до Миколаївської обласної ради.

Крім того, у телефонній книзі Володимира Подоляна його номер збережений під тегами «водій Кукурузи», «помічник Кукурузи», «заммера Первомайська», «водій від Галини Гури» та десятками інших подібних позначок.

Як збереже номер Володимира Подоляка у телефонній книзі. Ілюстрація: Nikcenter

З 2023 року компанії Володимира Подоляна отримали підрядів у Миколаївській області майже на 124 мільйонів гривень. Серед них — ремонти укриттів, лікарень та шкіл. При цьому ще два роки тому Володимир Подолян офіційно не займався бізнесом.

«Цікаво, що на найпершому тендері одна з компаній новоспеченого підприємця повідомила замовнику про досвід будівельних робіт, які нібито виконувала на замовлення депутата Первомайської міськради Олега Горіцина», — пишуть у розслідуванні.

Журналісти звернулися до Володимира Подоляна за коментарем, однак на момент публікації відповідей на запитання не отримали. У його телефонних тегах також часто згадуються кілька компаній, які йому не належать, але, за даними журналістів, можуть бути з ним пов’язані.

Володимир Подолян. Фото із соцмереж

Серед них — уже згадана ТОВ «Перша українська будівельна», зареєстрована на знайомого голови Вознесенської РДА. Також згадується ТОВ «БМУ-13», яка раніше брала участь у тендерах і, згідно з висновком Антимонопольного комітету України, змовлялася з компанією депутата Олега Горіцина.

Ще один зв’язок веде до компанії «Господар-2», яка за останні чотири роки отримала на тендерах понад 235 мільйонів гривень. ТОВ «Господар-2» зареєстроване на жителя Первомайська Петра Пестова. Крім цієї компанії, він володіє ще п’ятьма фірмами.

Ще одну компанію заснувала його дружина Юлія Пестова. Без досвіду участі у тендерах її фірма «Комунбудтехсервіс-1» отримала підряд від департаменту містобудування Миколаївської ОВА на будівництво амбулаторії за 7,5 мільйонів гривень.

Ця родина також пов’язана з родиною Олександра Кукурузи, судячи із соціальних мереж Юлії Пестової та Галини Гури — дружини політика.

Скриншоти з соціальних мереж

Таким чином, за даними Nikcenter, усі компанії з цієї групи підрядників, які працюють на півночі Миколаївщини, так чи інакше пов’язані з депутатом облради та головою Вознесенської РДА Олександром Кукурузою.

Цей зв’язок, за даними журналістів, простежується і в тендерній документації. Через нестачу або, як у випадку з компанією «ПУБ», повну відсутність будівельної техніки компанії орендують її у ПАТ «Первомайська МПМК». Контрольний пакет акцій підприємства належить Кукурузі.

У коментарі Nikcenter Петро Пестов заперечив, що політик допомагає його компаніям отримувати підряди. За його словами, він також не знав, що підприємство, яке здає його компаніям техніку в оренду, частково належить Олександрі Кукурузі.

— Звісно, я знаю, хто Олександр Кукуруза — депутат облради. У нас немає бізнес-зв’язків. На жаль, чи на щастя, не допомагає (з отриманням бюджетних підрядів). З приводу тендерних документів і цін, є завдання (від замовника), є сума. І ми, згідно з цим завданням, подаємо свою пропозицію. А там вже підходить чи не підходить», — відповів підприємець.

₴1,4 млрд на будівництво: хто отримував найбільші підряди на півночі області

Щоб проаналізувати розподіл бюджетних коштів на будівництво та ремонт, журналісти Nikcenter дослідили публічні закупівлі у Вознесенському та Первомайському районах. До вибірки увійшли роботи з очікуваною вартістю понад 50 тисяч гривень. Контракти на ремонт доріг і вулиць журналісти не враховували, оскільки цей сегмент ринку має окрему специфіку.

Загалом у Prozorro журналісти знайшли інформацію про 1608 контрактів на будівництво та ремонт, укладених розпорядниками бюджетних коштів у 2022–2025 роках. Загальна очікувана вартість цих робіт на півночі Миколаївщини за три з половиною роки становила 1 мільярд 439 мільйонів гривень.

Ілюстрація: Nikcenter Ілюстрація: Nikcenter

Повномасштабна війна суттєво вплинула на ринок державного будівництва. Зокрема, 10 із 25 найбільших контрактів стосувалися будівництва або капітального ремонту великих шкільних укриттів.

За даними Nikcenter, близько половини загального обсягу цього будівельного ринку припало на п’ять компаній: ТОВ «Господар-2», ПП «Демсей», ТОВ «Голнест», ТОВ «Перша українська будівельна» та ПП «Укрбудсервіс і Ко». При цьому три з них, як встановили журналісти, входять до кола компаній, пов’язаних із родичами та наближеними Олександра Кукурузи.

Журналісти також звернули увагу на низьку конкуренцію під час закупівель будівельних робіт. Лише у 9% закупівель участь брали більше одного учасника.

Ще 78% контрактів уклали без використання електронної системи. У таких випадках замовники самостійно визначали виконавців робіт.

Навіть серед 25 найбільших тендерів вартістю понад 10 млн грн конкуренція була мінімальною: лише у п’яти випадках замовники отримали пропозиції від двох або більше учасників.

Проблемою стали й строки виконання робіт. Із 25 найбільших контрактів 18 мали завершити до серпня 2025 року, однак вчасно та у повному обсязі виконали лише один із них.

Водночас процедура відкритих торгів з особливостями дозволяє замовнику укласти договір із єдиним учасником, якщо він відповідає встановленим вимогам. При цьому інформація про закупівлі та документи учасників оприлюднюються в Prozorro, що дає можливість журналістам і громадськості аналізувати державні витрати.

Змова на торгах і суперечності в тендерних документах

Аналіз тендерної документації, проведений Nikcenter, показав, що значну частину бюджетних підрядів отримують компанії, які, за даними журналістів, пов’язані між собою та з Олександром Кукурузою.

Зокрема, зв’язок між компаніями Володимира Подоляна та Петра Пестова має підтвердження у рішенні Антимонопольного комітету України.

У травні 2025 року адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення АМКУ встановила змову між ТОВ «Господар-2», власником якого є Петро Пестов, та ТОВ ВБК «Альфа», що належить Володимиру Подоляну.

Йдеться про два тендери, які у 2023 та 2024 роках проводили Миколаївське квартирно-експлуатаційне управління та Синюхино-Брідська сільська рада Первомайського району.

За антиконкурентні узгоджені дії, які спотворюють результати торгів, обидві компанії оштрафували на загальну суму 272 тисячі гривень.

Крім того, відповідно до рішення АМКУ, компанії на три роки втратили можливість брати участь у публічних закупівлях. Водночас, як з’ясували журналісти, це обмеження не завадило Володимиру Подоляну та Петру Пестову залишатися присутніми на ринку держзамовлень через інші юридичні особи.

За даними Nikcenter, змова на торгах — лише одна з обставин, які привернули увагу журналістів.

Тендерна документація також демонструє зв’язок між ВБК «Альфа» Володимира Подоляна та ТОВ «Перша українська будівельна» Сергія Ткаченка.

Свій найбільший контракт — на будівництво укриття для ліцею у Південноукраїнську вартістю 70 млн грн — «Перша українська будівельна» отримала від департаменту містобудування, архітектури та капітального будівництва Миколаївської ОВА. Однією з підстав для підтвердження досвіду компанії став позитивний відгук ВБК «Альфа» про виконання «Першою українською будівельною» робіт як субпідрядника за іншою закупівлею.

Володимир Подолян своїм підписом підтвердив, що «Перша українська будівельна» як субпідрядник успішно виконала роботи вартістю 1,6 млн грн під час ремонту покрівлі дитсадка Бузької сільради. Ця довідка стала єдиним документом, який підтверджував досвід компанії у виконанні аналогічних робіт.

Водночас журналісти звернули увагу на невідповідність масштабів цього досвіду майбутньому проєкту — будівництву великого укриття для ліцею.

Крім того, під час аналізу документів Nikcenter виявив суперечність у даних, які подавав Володимир Подолян. На тендері з ремонту дитсадка у 2023 році він підписав довідку про те, що його компанія не залучатиме субпідрядників.

Ілюстрація: Nikcenter Ілюстрація: Nikcenter

Водночас у 2024 році Подолян надав позитивний відгук про «Першу українську будівельну» як субпідрядника. Таким чином, як зазначають журналісти, виникає питання щодо достовірності інформації у тендерних документах: або компанія у 2023 році вказала, що виконуватиме роботи власними силами, хоча планувала залучити субпідрядника, або у 2024 році надала документи, які дозволили пов’язаній компанії підтвердити необхідний досвід.

Окремо журналісти виявили схожість у списках працівників, яких різні компанії вказували у тендерній документації. Ці збіги, на думку Nikcenter, можуть свідчити про тісніший зв’язок між підрядниками, ніж випливає з їхніх офіційних даних.

Компанії трьох різних власників мають одних працівників. Ілюстрація: Nikcenter

Підрядники подавали документи за лічені хвилини, а техніку орендували у компанії з російським співвласником

Компанії «Голнест», «Господар-2» та «Перша українська будівельна» також об’єднує схожа поведінка під час великих закупівель — вони подавали документи на участь у тендерах протягом лічених хвилин після їх оголошення.

За даними Nikcenter, підрядникам вистачало від 10 до 30 хвилин, щоб знайти оголошення про початок торгів у Prozorro, ухвалити рішення про участь та завантажити перші документи.

Зокрема, оголошення про тендер на будівництво протирадіаційного укриття для Прибузького ліцею очікуваною вартістю 50 млн грн оприлюднили у Prozorro 2 липня 2024 року о 21:25. Сергій Ткаченко подав перші документи вже за 30 хвилин — о 21:55.

«Господар-2» подав документи через 11 хвилин після оголошення тендеру на будівництво протирадіаційного укриття у Богданівському ліцеї вартістю 47 млн грн.

Ще 15 хвилин знадобилося «Голнесту», щоб завантажити документи на тендер щодо будівництва укриття для Арбузинського ліцею №2.

Загалом Nikcenter виявив дев’ять великих тендерів, у яких ці три компанії демонстрували подібну швидкість реакції. У всіх випадках на торгах був лише один учасник, який зрештою отримував бюджетний контракт.

Окремо журналісти звернули увагу на компанію, у якої підрядники регулярно орендували будівельну техніку, — ТОВ «Електрозв’язокмонтаж». За даними аналітичної системи YouControl, 60% компанії належить Валерію Воробйову — громадянину Росії, зареєстрованому в Москві.

Таким чином, як зазначає Nikcenter, частина коштів із контрактів на будівництво захисних споруд, які отримували «Перша українська будівельна» та «Голнест», могла через оплату оренди техніки надходити компанії, співвласником якої є громадянин Росії.

Арматура і бетон для укриттів: де знайшли найбільші різниці у цінах

Nikcenter порівняв ціни на основні будівельні матеріали у контрактах компаній, які журналісти умовно віднесли до «групи Кукурузи», з цінами інших великих підрядників.

Для аналізу журналісти взяли контракти, укладені у червні–грудні 2024 року. Об’єкти розташовані у Вознесенському та Первомайському районах, тому, як зазначає Nikcenter, ціни на основні матеріали мали б бути співставними.

Водночас вартість матеріалів у контрактах ТОВ «Перша українська будівельна» та «Голнест» суттєво відрізнялася від цін, які вказували інші бюджетні підрядники.

Значну частину кошторисів під час будівництва укриттів становлять сталева арматура та бетон. У наведених журналістами порівняннях йдеться саме про відпускну ціну матеріалів — без витрат на транспортування та зберігання.

Для укриття Прибузького ліцею «Перша українська будівельна» вказала арматуру класу А-ІІІ діаметром 18 мм за 48 828 гривень за тонну з ПДВ. Схожу ціну — 46 620 гривень — зазначив «Голнест» для укриття в Арбузинці.

Водночас «Господар-2» заклав у кошторис для Богданівського ліцею ціну 39 900 гривень за тонну такої арматури.

Арматуру класу А-ІІ для укриття Прибузького ліцею «Перша українська будівельна» також оцінила у 48 828 гривень за тонну. Відповідний контракт підписали 12 серпня.

Для порівняння, «Антарес-БУД» у липні для шкільного укриття у Врадіївці вказав ціну 38 592 гривень за тонну такої самої арматури різних діаметрів.

Крім того, проєкт DOZORRO у липні 2024 року зафіксував ринкові пропозиції на арматуру класу А-ІІ–ІІІ різних діаметрів від трьох великих постачальників у межах 31 864–33 500 грн за тонну.

Проєкт DOZORRO у липні 2024 року зафіксував ринкові пропозиції на арматуру. Ілюстрація: Nikcenter

Ще більшу різницю у вартості матеріалів Nikcenter виявив у кошторисі укриття для ліцею №4 у Південноукраїнську.

Там «Перша українська будівельна» продавала арматуру за 46 958,58–50 310,18 гривень за тонну з податком на додану вартість. Водночас монітори у грудні зафіксували пропозиції «Метінвест-СМЦ» на рівні 33 500 гривень за тонну, Iron World — 31 849–35 389 гривень, а «КТ-Сталь» — 36 990–37 920 гривень за тонну.

За даними Nikcenter, суттєва різниця була і у вартості бетону для великих соціальних об’єктів у Вознесенському та Первомайському районах.

Для будівництва укриттів найчастіше використовують важкий бетон В25 (М350).

«Перша українська будівельна» у серпні вказала для укриття Прибузького ліцею ціну 5 738 гривень за кубометр з ПДВ. У грудні для укриття у Південноукраїнську ціна становила 4 906 гривень за кубометр.

«Голнест» у липні заклав для укриття Арбузинського ліцею 5 152 гривень за кубометр з податком на додану вартість.

Для порівняння, «Антарес-БУД» для шкільного укриття у Врадіївському ліцеї вказав ціну 3 780 гривень за кубометрбетону В25 (М350) з ПДВ.

Водночас, за даними DOZORRO, минулого року група «Ковальська» продавала такий бетон по 3 513 гривень за кубометр, «Одеський Ні-Райз» — по 3 340 грн, а «Миколаївський завод залізобетонних виробів» — по 3 774 гривень за кубометр.

За розрахунками Nikcenter, потенційна переплата лише на сталевій арматурі та бетоні у кошторисах «Першої української будівельної» та «Голнесту» може перевищувати 15 млн грн.

Олександр Кукуруза інспектує виконання будівельних робіт у Вознесенському районі. Фото з соціальних мереж

Журналісти також попросили прокоментувати наведені у розслідуванні дані голову Вознесенської РДА Олександра Кукурузу.

Він не заперечив, що власники частини підрядних компаній є його друзями та родичами. Водночас Кукуруза заявив, що не бачить у цьому проблеми, а ціни на будівельні матеріали, за його словами, оцінює державна експертиза.

— Я заснував декілька компаній, я професійний менеджер і давав поради тим чи іншим людям, як створювати, як організовувати бізнес, роботу… Якщо люди чи компанії спроможні здійснювати роботи, то вони їх здійснюють. Я не є директором ні однієї з цих компаній. Якщо я знаю цих людей (власників підприємств, прим.), то що, їм заборонено працювати? Я до цих компаній не маю ніякого стосунку. На посаді я лише два місяці. А щодо ефективності цін, є державна експертиза, вона дає оцінку тим чи іншим цінам, які подає проектант, — відповів Олександр Кукуруза.

Нагадаємо, Олександр Кукуруза у 2025 році отримав з бюджету 222 тисячі гривень премії. Також йому двічі нарахували матеріальну допомогу, загальна сума якої склала 173 тисячі гривень.

Зазначимо, що Олександр Кукуруза задекларував найбільшу кількість нерухомості серед інших очільників районів. У його власності у Первомайську земельні ділянки площею 806 м², 584 м², житлові будинки площею 41,4 м² та 185 м², земельні ділянки 1736 м² та, зокрема, для ведення садівництва площею 1000 м² у селі Мигія Первомайського району.