106-річний миколаївець став найстарішим чоловіком Ірландії

Петро Моторний. Фото: Миколаївська містка рада

Понад 50 років працював на суднобудівному заводі у Миколаєві, а у 104 роки вперше отримав закордонний паспорт. Тепер 106-річний Петро Моторний є найстарішим чоловіком Ірландії.

Про це повідомили в організації Ukrainian Action in Ireland.

Петро Тимофійович Моторний народився 5 листопада 1919 року на Черкащині. Після школи переїхав до Миколаєва, де понад 50 років працював на суднобудівному заводі. Починав зварювальником, а згодом став начальником цеху.

Попри поважний вік, чоловік зберігає хорошу пам’ять та активність. Він напам’ять декламує уривки з «Енеїди» Івана Котляревського.

У лютому 2024 року, коли Петру було 104 роки, він уперше в житті отримав закордонний паспорт і вирушив до Ірландії, де на нього чекала родина. У листопаді він відзначатиме 107-й день народження.

Раніше повідомлялось, що влада Миколаєва привітала Петра Тимофійовича Моторного, з днем народження, коли він ще жив у місті.