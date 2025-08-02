Після затримання «слуги народу» Арахамія заявив, що вони повністю підтримують дії НАБУ та САП

Давид Арахамія. Фото: «МикВісті»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що повністю підтримує дії Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури після затримання народного депутата Олексія Кузнєцова.

Про це він написав у соцмережах.

— Фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції. Антикорупційна інфраструктура працює незалежно і нещодавно проголосований парламентом президентський закон надає для цього усі необхідні гарантії. Взаємодія усіх в державі для подолання корупції вкрай важлива, — зазначив Давид Арахамія.

За його словами, на час розслідування членство Кузнєцова у фракції призупинили. Арахамія також наголосив, що в партії очікують на судовий розгляд справи у встановлені строки.

— Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання незалежно від статусів та посад, — написав Давид Арахамія.

Джерела видання УП в правоохоронних органах повідомляють, що серед затриманих, окрім нардепа Олексія Кузнєцова, ще голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП підозрюють в корупції народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.