 Миколаїв стане першим містом, де встановлять камери в бусах з ТЦК для захисту людей, — ОВА у відповідь нардепу Гончаренко

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Головна Новини Самоврядування 16:13, 02 вересня, 2026

Миколаїв стане першим містом, де встановлять камери в бусах з ТЦК для захисту людей, — ОВА у відповідь нардепу Гончаренко

У Миколаєві планують встановити камери у транспорті, яким військовозобов'язаних і резервістів возять до ТЦК, військових частин та на збори.

Про це йдеться у листі Миколаївської обласної військової адміністрації за підписом виконувача обов'язків начальника Георгія Решетілова, який опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

Лист Миколаївської обласної військової адміністрації за підписом виконувача обов'язків начальника Георгія РешетіловаЛист Миколаївської обласної військової адміністрації за підписом виконувача обов'язків начальника Георгія Решетілова
Лист Миколаївської обласної військової адміністрації за підписом виконувача обов'язків начальника Георгія РешетіловаЛист Миколаївської обласної військової адміністрації за підписом виконувача обов'язків начальника Георгія Решетілова

Встановити камери запропонувала Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка розслідує можливі порушення у сфері оборони та дотримання прав людей під час воєнного стану.

На засіданні Ради оборони меру Миколаєва Олександру Сєнкевичу доручили організувати транспорт для перевезення військовозобов'язаних і резервістів. Для цього мають залучити одне з комунальних підприємств міста.

Цим транспортом людей планують возити до ТЦК, пунктів збору військових частин та обласного центру мобілізації, а також на навчальні й спеціальні збори.

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Зараз у виконкомі міської ради «опрацьовують можливість» встановити в цих автомобілях камери, зазначають в ОВА. Вони мають безперервно записувати все, що відбувається в салоні під час перевезень.

«Камери у транспортних засобах ТЦК забезпечать законність та будуть допомагати правоохоронцям краще розслідувати можливі незаконні дії працівників ТЦК.

Першим зреагував Миколаїв, ОВА зобов'язала міську раду розмістити в транспортних засобах камери. Далі — інші міста та області», — написав Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, у серпні 2026 року десятьом працівникам одного з районних ТЦК та СП Одеси повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі громадян, затриманим уже обрали запобіжні заходи.

Раніше, у липні 2026 року, омбудсмен Дмитро Лубінець закликав до радикальної реформи мобілізації, заявивши, що до 90% випадків мобілізації супроводжуються порушеннями прав, і закликавши відмовитися від примусових дій працівників ТЦК та СП.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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