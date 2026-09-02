Миколаїв стане першим містом, де встановлять камери в бусах з ТЦК для захисту людей, — ОВА у відповідь нардепу Гончаренко
-
- Юлія БойченкоРепортерка
-
-
У Миколаєві планують встановити камери у транспорті, яким військовозобов'язаних і резервістів возять до ТЦК, військових частин та на збори.
Про це йдеться у листі Миколаївської обласної військової адміністрації за підписом виконувача обов'язків начальника Георгія Решетілова, який опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.
Встановити камери запропонувала Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка розслідує можливі порушення у сфері оборони та дотримання прав людей під час воєнного стану.
На засіданні Ради оборони меру Миколаєва Олександру Сєнкевичу доручили організувати транспорт для перевезення військовозобов'язаних і резервістів. Для цього мають залучити одне з комунальних підприємств міста.
Цим транспортом людей планують возити до ТЦК, пунктів збору військових частин та обласного центру мобілізації, а також на навчальні й спеціальні збори.
Зараз у виконкомі міської ради «опрацьовують можливість» встановити в цих автомобілях камери, зазначають в ОВА. Вони мають безперервно записувати все, що відбувається в салоні під час перевезень.
«Камери у транспортних засобах ТЦК забезпечать законність та будуть допомагати правоохоронцям краще розслідувати можливі незаконні дії працівників ТЦК.
Першим зреагував Миколаїв, ОВА зобов'язала міську раду розмістити в транспортних засобах камери. Далі — інші міста та області», — написав Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, у серпні 2026 року десятьом працівникам одного з районних ТЦК та СП Одеси повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі громадян, затриманим уже обрали запобіжні заходи.
Раніше, у липні 2026 року, омбудсмен Дмитро Лубінець закликав до радикальної реформи мобілізації, заявивши, що до 90% випадків мобілізації супроводжуються порушеннями прав, і закликавши відмовитися від примусових дій працівників ТЦК та СП.
Останні новини про: ТЦК
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.