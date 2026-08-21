Міськрада Миколаєва проситиме Верховну Раду підтримати зміну правил роботи місцевих рад під час воєнного стану

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Миколаївська міськрада звернеться до нардепів для підтримки закону про роботу рад під час воєнного стану. Фото: МикВісті

Миколаївська міськрада збирається звернутися до Верховної Ради та нардепів, обраних від Миколаївщини. Їх проситимуть підтримати законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану». Зокрема у ньому звертають увагу, що потрібні зміни у законодавстві, оскільки частина депутатів припинила повноваження, нові вибори заборонено проводити під час воєнного стану. Тому є ризик втратити кворум для ухвалення рішень.

Про це йдеться у проєкті рішення Миколаївської міськради, повідомляють «МикВісті».

У проєкті зазначається, що відповідно до чинного законодавства, кворум та рішення ради визначають виходячи із загального складу ради. Тому якщо депутати припиняють повноваження, це може вплинути на роботу раду і ухвалення рішень.

«Рада, яка втратила кворум, не може затвердити місцевий бюджет, спрямувати кошти на відновлення, забезпечити діяльність комунальних підприємств та ухвалювати інші рішення, від яких залежить життєзабезпечення громади», — йдеться у зверненні до нардепів.

У березні 2026 року законопроєкт розглянув профільний комітет та дав свій висновок, але його досі не винесли на розгляд Верховної Ради.

У пояснювальній записці до законопроєкту №14405 зазначається, що під час місцевих виборів у 2020 році обрали 43 122 депутати: за мажоритарною виборчою системою 17 270 (40%) депутатів.

Станом на 23 листопада 2025 року достроково припинили повноваження 9106 депутатів місцевих рад: 21,1% від загальної кількості мандатів. Оскільки під час воєнного стану заборонено вибори, то у громадах до 10 тисяч виборців є загроза зменшення складу місцевих рад, відсутності кворуму для проведення комісій та сесій.

Тому у законопроєкті пропонують удосконалити законодавство для роботи місцевих рад під час воєнного стану.

Скликати сесію може не менш як одна третина депутатів.

Кворум та ухвалення рішень ради визначаються виходячи з фактичного складу ради.

Якщо склад депутатів зменшиться через припинення повноважень депутатів менш ніж на половину, пропонують утворювати військові адміністрації населеного пункту.

Мобілізовані депутати звільняються від обов’язкової участі в засіданнях.

«Всеукраїнська асоціація громад» підтримала цей законопроєкт та запропонувала депутатам місцевих рад приєднатися до спільних дій, щоб його ухвалили.

Миколаївська міська рада збирається звернутися до Верховної Ради та нардепів Давида Арахамії, Олександра Пасічного, Олександра Гайду, Максима Дирдіна, Ігоря Копитіна, Ігоря Негулевського, Артема Чорноморова, які були обрані від Миколаївщини, щоб вони підтримали законопроєкт.

Проєкт звернення до Верховної Ради щодо роботи місцевих рад. Скриншот з сайту міськради Проєкт звернення до Верховної Ради щодо роботи місцевих рад. Скриншот з сайту міськради

Нагадаємо, 6 серпня Миколаївська міська рада звернулася до Верховної Ради та Кабміну. Місто просить 1,18 мільярда гривень додаткової дотації з державного бюджету України на 2026 рік, оскільки у місцевому бюджеті є дефіцит, зокрема на виплату зарплат, харчування у дитсадках, виплату компенсацій за проїзд пільговиків.