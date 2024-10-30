У Миколаївському ТЦК розповіли, хто може отримати відстрочку від призову

хто має право на відстрочку від мобілізації. Фото для ілюстрації Getty Images

У Миколаївському обласному ТЦК та СП розповіли, хто може отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

Перелік категорій опублікували на сторінці територіального центру комплектування у Facebook.

Там зазначають, що згідно зі статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», до списку громадян, які не підлягають призову на військову службу, входять:

Заброньовані працівники на період мобілізації та воєнного часу.

Жінки та чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, не маючи заборгованості по аліментах.

Батьки, які мають дитину до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав або відсутній.

Опікуни, піклувальники та прийомні батьки, що виховують дитину з інвалідністю до 18 років.

Громадяни, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I або II групи.

Студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають вищий рівень освіти.

Науково-педагогічні працівники зі ступенем і викладачі, що працюють на основному місці роботи на 0,75 ставки і більше.

Близькі родичі загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Особи, звільнені зі служби у запас через перебування в полоні.

«Закон постійно поліпшується. Можливо нещодавні зміни вас найбільше зацікавлять. До прикладу, 21 серпня 2024 року було внесено зміни, згідно з якими неповнорідні брати (сестри) загиблих воїнів отримали право на відстрочку від призову на військову службу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні до Збройних Сил вже призвали 1 мільйон 50 тисяч громадян. Крім того, планують мобілізувати ще 160 тисяч українців.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Миколаївщині подали майже 5 тисяч повідомлень про розшук людей, які ухиляються від військової служби.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні. Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що в регіоні відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.

Віталій Кім розповів, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини. За два роки вторгнення в Миколаївській області відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.

Також голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що попри посилення мобілізаційних заходів, військовозобов’язані чоловіки не йдуть служити через низьку мотивацію. На його думку, люди будуть готові захищати країну, коли з'явиться чіткий План перемоги.