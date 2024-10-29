До лав ЗСУ мобілізували більше мільйона українців, — РНБО

В РНБО розповіли про мобілізацію в Україні. Фото: ТСН.ua

В Україні до Збройних Сил вже призвали 1 мільйон 50 тисяч громадян. Крім того, планують мобілізувати ще 160 тисяч українців.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Литвиненко, якого цитує ТСН.

«Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%», — заявив Литвиненко.

Нагадаємо, 29 жовтня, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Миколаївщині подали майже 5 тисяч повідомлень про розшук людей, які ухиляються від військової служби.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні. Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що в регіоні відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.

Віталій Кім розповів, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини. За два роки вторгнення в Миколаївській області відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.

Також голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що попри посилення мобілізаційних заходів, військовозобов’язані чоловіки не йдуть служити через низьку мотивацію. На його думку, люди будуть готові захищати країну, коли з'явиться чіткий План перемоги.