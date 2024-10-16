Чіткий «План перемоги» від Зеленського змотивує миколаївців йти воювати, – Кім

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, фото: «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що попри посилення мобілізаційних заходів, військовозобов’язані чоловіки не йдуть служити через низьку мотивацію.

Про це він повідомив в етері «Новини.LIVE».

Зокрема, Віталій Кім зазначив, що кількість блокпостів в області зменшилася:

«Скажімо так, мені ставлять завдання по мобілізації, які я маю виконувати, люблю я це чи не люблю. Блокпости ми навпаки зменшуємо, кількість відпрацювань – збільшуємо по області. Питання не в кількості, а в якості. Тому що зараз, якщо ми виконуємо завдання, дуже багато підрозділів не приймають бійців, оскільки в них слабка мотивація. Тому ми намагаємося працювати через рекрутингові центри, підбирати людей, які хочуть та можуть. Це велика проблема, тому що війна йде вже тривалий час, і більшість наших миколаївців, пішли добровольцями. Не буду називати цифри, і хто там зараз служить. Питання тим, хто не хоче – і це треба робити. Тому ми сконцентровані на тому, щоби відпрацьовувати більше по якості мобілізацію».

На його думку, люди будуть готові захищати країну, коли з'явиться чіткий План перемоги.

«Сьогодні президент (Володимир Зеленський, – прим.) презентував «План перемоги». Я вважаю, якщо в нас буде затверджений чіткий «План перемоги», ми будемо розуміти, що в нас є можливість в конкретні терміни перемогти, то людей значно додасться. Тому що просто це втома людей, які в інформаційному полі, в тому числі російське ІПСО», – додав Віталій Кім.

Схеми ухиляння від мобілізації на Миколаївщині

Нагадаємо, що у березні 2024 року на Миколаївщині викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. До злочинної групи причетні п’ятеро людей. Серед них очільниця місцевого благодійного фонду, яка підшукувала ухилянтів, та її спільниця — посадовиця лікарні.

Нагадаємо, що 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.

Нагадаємо, заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він також сказав, що вважає організацію схеми людським фактором: «Як то кажуть темна сторона душі, яку так просто не побачиш».

Він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Крім того Юрій Гранатуров вважає, що управління охорони здоров’я облдержадміністрації не несе відповідальність за діяльність директора обласного центру психічного здоров’я і схему заробітку на ухилянтах, головних лікарів призначає Миколаївська облрада.

У червні 2024 року СБУ затримала екснардепку з Миколаєва за підозрою в організації схеми ухилення від мобілізації.

Раніше у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Зазначається, що миколаївці шукали клієнтів, а житель Ужгорода консультував клієнтів. За свої послуги затримані просили від 4 до 8 тисяч доларів.