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Зеленський подав у Раду законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

Володимир Зеленський, фото: Офіс ПрезидентаВолодимир Зеленський, фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, у яких йдеться про 13-те продовження в Україні воєнного стану і загальної мобілізації.

Про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152.

Згідно із документами, пропонується продовжити в Україні воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів — від 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Наразі запроваджено воєнний стан та введено загальну мобілізацію до 9 листопада.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Миколаївщині подали майже 5 тисяч повідомлень про розшук людей, які ухиляються від військової служби.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні. Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що в регіоні відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.

Віталій Кім розповів, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини. За два роки вторгнення в Миколаївській області відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання  мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.

Також голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що попри посилення мобілізаційних заходів, військовозобов’язані чоловіки не йдуть служити через низьку мотивацію. На його думку, люди будуть готові захищати країну, коли з'явиться чіткий План перемоги.

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