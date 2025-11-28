  • неділя

    30 листопада, 2025

  • 6.2°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 30 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 6.2° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У «Резерв+» додали нову відстрочку для військовозобов’язаних, у яких є батьки з інвалідністю

У «Резерв+» запрацює тестування онлайн - відстрочки від мобілізації. Фото:rbc.uaУ «Резерв+» додали відстрочку для військовозобов’язаних, у яких є батьки з інвалідністю. Фото:rbc.ua

У сервісі «Резерв+» з’явилася можливість отримати відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних, у яких батько або мати мають інвалідність відповідної групи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Тепер військовозобов’язані, у яких батько або мати мають інвалідність I чи II групи, можуть подати запит на відстрочку онлайн.

Для цього потрібно подати відповідний запит у застосунку «Резерв+». Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах, і у разі підтвердження відстрочка автоматично оформиться, а інформація про неї з’явиться в електронному військово-обліковому документі.

Нагадаємо, раніше у «Резерв+» додали відстрочку для батьків-одинаків.

Останні новини про: Мобілізація

Росія мобілізувала понад 46 тисяч українців із тимчасово окупованих територій, — Коордштаб
«Вони переходять в бойові підрозділи», — Кім каже, що на Миколаївщині дефіцит кадрів в ТЦК
Підозрюваний у корупції на закупівлі РЕБ та дронів Гайдай мобілізувався до ЗСУ
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві після скарг мешканців закрили небезпечні дірки в пошкодженому будинку на Алмазова

Альона Коханчук
новини

У Південноукраїнську через вимкнення світла зламався томограф: ремонт коштуватиме понад ₴1,5 млн

Альона Коханчук
новини

За майже рік дефіцит лікарів у Миколаєві зріс: бракує 35%, третина лікарів — пенсійного віку

Аліна Квітко
новини

На ремонт 11 км траси у Новому Бузі на Миколаївщині витратять ще 1,2 млрд

Аліна Квітко
новини

Виконали 98%, — у Миколаївській обласній дитячій лікарні майже завершили реконструкцію хірургічного корпусу

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Мобілізація

Підозрюваний у корупції на закупівлі РЕБ та дронів Гайдай мобілізувався до ЗСУ
«Вони переходять в бойові підрозділи», — Кім каже, що на Миколаївщині дефіцит кадрів в ТЦК
Росія мобілізувала понад 46 тисяч українців із тимчасово окупованих територій, — Коордштаб

У Миколаєві після удару «Шахедів» загорівся склад і пошкоджені вантажівки

У Південноукраїнську через вимкнення світла зламався томограф: ремонт коштуватиме понад ₴1,5 млн

6 годин тому

«Миколаївські парки» обіцяють повернути авторську дерев'яну лавку на Соборну після реставрації

Головне сьогодні