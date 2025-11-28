У «Резерв+» додали нову відстрочку для військовозобов’язаних, у яких є батьки з інвалідністю
- Новини України
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
21:17, 28 листопада, 2025
-
У сервісі «Резерв+» з’явилася можливість отримати відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних, у яких батько або мати мають інвалідність відповідної групи.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Тепер військовозобов’язані, у яких батько або мати мають інвалідність I чи II групи, можуть подати запит на відстрочку онлайн.
Для цього потрібно подати відповідний запит у застосунку «Резерв+». Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах, і у разі підтвердження відстрочка автоматично оформиться, а інформація про неї з’явиться в електронному військово-обліковому документі.
Нагадаємо, раніше у «Резерв+» додали відстрочку для батьків-одинаків.
Останні новини про: Мобілізація
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.