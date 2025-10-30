У «Резерв+» додали відстрочку для батьків-одинаків

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: УНІАН

У застосунку «Резерв+» розширився перелік відстрочок від мобілізації. Тепер оформити там відстрочку зможуть батьки-одинаки.

Про це повідомили в Міноборони.

Зокрема йдеться про батьків і матерів, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Аби подати відстрочку онлайн варто подати запит у застосунку «Резерв+». Система автоматично перевірить державні реєстри і у разі підтвердження підв’яже цю інформацію в електронному військовому документі.

Проте для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

Таким чином, у «Резерв+» вже доступні 10 категорій відстрочок:

для людей з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск електронного територіального центру комплектування (е-ТЦК), який переведе процес оформлення та продовження відстрочок від мобілізації у цифровий формат.

Проте в Миколаївському центрі наголосили, що до 1 листопада 2025 року документи все ще необхідно подавати через ТЦК та СП. Фахівці Миколаївського ТЦК наразі працюють у штатному режимі.