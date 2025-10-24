В Україні стартує електронний ТЦК: відстрочки можна буде оформити онлайн
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
22:34, 24 жовтня, 2025
-
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск електронного територіального центру комплектування (е-ТЦК), який переведе процес оформлення та продовження відстрочок від мобілізації у цифровий формат.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, зміни набудуть чинності з 1 листопада та передбачають:
-
автоматичне продовження відстрочок для понад 600 тисяч українців — без черг і зайвої бюрократії;
-
можливість оформлення 80% відстрочок онлайн через застосунок «Резерв+»;
-
оформлення решти — через будь-який ЦНАП.
Вона зазначила, що електронний військово-обліковий документ з QR-кодом стане основним підтвердженням відстрочки, тож паперові довідки з печатками більше не потрібні.
— Це рішення — важлива частина створення екосистеми «е-ТЦК», мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування, — зазначила Юлія Свириденко.
Одещина посіла одне з перших місць в Україні за кількістю проваджень, відкритих через порушення правил військового обліку. У регіоні майже чотири тисячі таких справ, тоді як на Миколаївщині — трохи понад тисячу, а на Херсонщині — 137.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.