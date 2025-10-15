  • середа

Клуб

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Одещина посіла одне з перших місць в Україні за кількістю проваджень, відкритих через порушення правил військового обліку. У регіоні майже чотири тисячі таких справ, тоді як на Миколаївщині — трохи понад тисячу, а на Херсонщині — 137.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Провадження за штрафи ТЦК. Інфографіка: ОпендатаботПровадження за штрафи ТЦК. Інфографіка: Опендатабот

Найбільше порушень у Києві — 7163 справи (15%), далі йдуть Сумщина (4251, або 9%), Одещина (3995, або 9%), Дніпропетровщина (3846, або 8%) та Харківщина (3349, або 7%).

Найнижчі ж показники фіксують на заході країни та у зоні активних бойових дій: Львівщина — 626, Рівненщина — 464, Івано-Франківщина — 315, Херсонщина — 137, а в Луганській області — 11 випадків.

Загалом по Україні станом на початок жовтня 2025 року відкрито понад 47 тисяч проваджень, з яких понад 14,4 тисячі уже завершено. У середньому щомісяця територіальні центри комплектування відкривають близько 4,5 тисячі нових справ, а рекордним став липень — маже 7,6 тисячі проваджень.

Хто отримує штрафи від ТЦК. Інфографіка: ОпендатаботХто отримує штрафи від ТЦК. Інфографіка: Опендатабот

Переважна більшість оштрафованих — чоловіки віком від 25 до 45 років (приблизно 80% випадків). На жінок припадає лише 98 справ, або 0,2% від загальної кількості. З 31 липня 2025 року, коли набули чинності нові правила військового обліку для жінок із медичною чи фармацевтичною освітою, було відкрито 26 таких проваджень.

Рекордсменом за кількістю штрафів став Сумський міський ТЦК, де відкрили одразу дев’ять проваджень проти двох чоловіків та вісім — проти ще одного, що наразі є найбільшим показником по країні.

Нагадаємо, що у червні 2025 року Одеська область увійшла до п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю штрафів — понад 2,4 тисячі.

