У Миколаєві відстрочку від мобілізації з листопаду можна буде подати в ЦНАП та «Резерв+»
- Ірина Олехнович
19:15, 25 жовтня, 2025
З 1 листопада 2025 року документи на відстрочку від мобілізації можна буде подати через «Резерв+» або в ЦНАП. Невдовзі цю функцію знімуть з ТЦК та СП.
Про це повідомляє Миколаївський ТЦК та СП.
Наразі у застосунку «Резерв+» вже можна оформити онлайн дев'ять типів відстрочок. І більшість з них за наявності інформації про підстави в державних реєстрах продовжуватимуться автоматично.
Проте в центрі наголосили, що до 1 листопада 2025 року документи все ще необхідно подавати через ТЦК та СП. Фахівці Миколаївського ТЦК наразі працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск електронного територіального центру комплектування (е-ТЦК), який переведе процес оформлення та продовження відстрочок від мобілізації у цифровий формат.
