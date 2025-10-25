У Миколаєві відстрочку від мобілізації з листопаду можна буде подати в ЦНАП та «Резерв+»

Військовий заповнює документи. Ілюстративне фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП

З 1 листопада 2025 року документи на відстрочку від мобілізації можна буде подати через «Резерв+» або в ЦНАП. Невдовзі цю функцію знімуть з ТЦК та СП.

Про це повідомляє Миколаївський ТЦК та СП.

Наразі у застосунку «Резерв+» вже можна оформити онлайн дев'ять типів відстрочок. І більшість з них за наявності інформації про підстави в державних реєстрах продовжуватимуться автоматично.

Проте в центрі наголосили, що до 1 листопада 2025 року документи все ще необхідно подавати через ТЦК та СП. Фахівці Миколаївського ТЦК наразі працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск електронного територіального центру комплектування (е-ТЦК), який переведе процес оформлення та продовження відстрочок від мобілізації у цифровий формат.