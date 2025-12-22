У застосунку «Армія+» зʼявилося цифрове посвідчення військовослужбовця для перевірок на блокпостах
22:01, 22 грудня, 2025
-
У застосунку для військовослужбовців «Армія+» з’явилися нові функції, зокрема цифрове посвідчення захисника або захисниці.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.
Одним із ключових оновлень стало розширення функціоналу сервісу Army ID. Відтепер у ньому доступний не лише унікальний дев’ятизначний ідентифікаційний номер для подання рапортів, а й електронне посвідчення військовослужбовця для підтвердження статусу.
У Міноборони зазначили, що цифрове посвідчення не замінює паперові військово-облікові документи, однак може використовуватися під час перевірок, зокрема на блокпостах. Army ID містить фото та базову інформацію з QR-кодом, який дозволяє представникам ТЦК та СП або Військової служби правопорядку отримати дані про військовослужбовця чи військовослужбовицю.
Крім того, в застосунку «Армія+» запустили інформаційну стрічку «Пульс». У ній публікують роз’яснення щодо прав і можливостей військових, практичні поради та довідкову інформацію, зокрема про гарантовані види відпусток і порядок нарахування надбавки за бойову вислугу років.
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що наразі в застосунку «Армія+» авторизувалися вже понад один мільйон військовослужбовців.
Нагадаємо, у сервісі «Резерв+» з’явилася можливість отримати відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних, у яких батько або мати мають інвалідність відповідної групи.
