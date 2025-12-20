 Російські війська атакували порт «Південний» в Одеській області 20 грудня

  • субота

    20 грудня, 2025

  • 2.8°
    Туман

    Миколаїв

  • 20 грудня , 2025 субота

  • Миколаїв • 2.8° Туман

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія знову атакувала порт «Південний»

Порт Одеси (архівне фото) знову атакований російськими військамиФото: Bo Amstrup/RitzauПорт Одеси (архівне фото) знову атакований російськими військамиФото: Bo Amstrup/Ritzau

Російські війська вранці 20 грудня атакувала порт «Південний» в Одеській області.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба. На місці удару працюють аварійні бригади.

«Попри постійні ризики, працівники портів продовжують роботу, щоб морська логістика не зупинилася», – зазначив урядовець.

Реклама

Після атаки на міст у районі Маяків триває відновлення логістики. За словами Кулеби, мешканці мають сполучення та доступ до всіх необхідних товарів і послуг.

Проїзд для екстрених служб, вантажів із продуктами харчування, поштових перевезень та інших невідкладних перевезень забезпечений. Усі пункти пропуску працюють.

«Без електропостачання залишаються понад 37 тисяч абонентів у місті Одеса та Одеському районі. Теплом і водою жителі забезпечені», – додав Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що ввечері, 19 грудня, російські війська завдали балістичного удару по портовій інфраструктурі в Одеському районі. Внаслідок атаки, за попередніми даними, загинули 7 людей, ще близько 15 осіб отримали поранення. Усім постраждалим наразі надають необхідну медичну допомогу.

Останні новини про: Одеса

Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій
Рух вантажівок трасою «Одеса — Рені» повністю припинили через наслідки обстрілів
Через бездіяльність виконкому Одеської міськради стічні води потрапляли у Чорне море
Реклама

Читайте також:

новини

Голова ОТГ на Миколаївщині приїхав ввечері до ТЦК в Очакові й назвав начальника «тиловою крисою»

Альона Коханчук
новини

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

Ірина Олехнович
новини

Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій

Юлія Бойченко
новини

За 11 місяців автобусами у Миколаєві скористалися понад 9,3 млн пасажирів

Ірина Олехнович
новини

Жителі будинку у Миколаєві пів року не можуть розірвати договір з «Містом для людей», яке продовжує надсилати рахунки

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Через бездіяльність виконкому Одеської міськради стічні води потрапляли у Чорне море
Рух вантажівок трасою «Одеса — Рені» повністю припинили через наслідки обстрілів
Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій

Голова ОТГ на Миколаївщині приїхав ввечері до ТЦК в Очакові й назвав начальника «тиловою крисою»

Альона Коханчук

Через відключення світла у Миколаєві курсують 37 тролейбусів з автономним ходом

Атака дронів на Миколаївщину: три райони без світла

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Юлія Бойченко