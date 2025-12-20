Росія знову атакувала порт «Південний»

Порт Одеси (архівне фото) знову атакований російськими військамиФото: Bo Amstrup/Ritzau

Російські війська вранці 20 грудня атакувала порт «Південний» в Одеській області.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба. На місці удару працюють аварійні бригади.

«Попри постійні ризики, працівники портів продовжують роботу, щоб морська логістика не зупинилася», – зазначив урядовець.

Після атаки на міст у районі Маяків триває відновлення логістики. За словами Кулеби, мешканці мають сполучення та доступ до всіх необхідних товарів і послуг.

Проїзд для екстрених служб, вантажів із продуктами харчування, поштових перевезень та інших невідкладних перевезень забезпечений. Усі пункти пропуску працюють.

«Без електропостачання залишаються понад 37 тисяч абонентів у місті Одеса та Одеському районі. Теплом і водою жителі забезпечені», – додав Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що ввечері, 19 грудня, російські війська завдали балістичного удару по портовій інфраструктурі в Одеському районі. Внаслідок атаки, за попередніми даними, загинули 7 людей, ще близько 15 осіб отримали поранення. Усім постраждалим наразі надають необхідну медичну допомогу.