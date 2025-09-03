Смертельна аварія в Баштанському районі: суд обрав запобіжний захід водію мікроавтобуса
- Ірина Олехнович
17:44, 03 вересня, 2025
Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для 46-річного водія мікроавтобуса, підозрюваного у смертельній ДТП у Баштанському районі.
Про це повідомляє пресслужба суду.
Нагадаємо, аварія сталася вночі 31 серпня на маршруті «Одеса — Дніпро». За даними слідства, водій не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся. Після цього транспортний засіб зіткнувся зі стаціонарним постом чергового на залізничному переїзді.
У салоні перебувало 20 пасажирів. Внаслідок аварії загинули 17-річна дівчина та подружжя віком 66 і 70 років. Ще 11 людей, серед них діти 6 і 12 років, отримали травми різного ступеня тяжкості.
Під час судового засідання підозрюваний заявив, що аварія сталася через технічну несправність — заклинило кермову колонку. Він вимкнув та знову увімкнув запалювання, але уникнути аварії не вдалося. Чоловік визнав свою провину.
За результатами розгляду справи, суддя постановила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у сумі 454 240 гривень.
Також, раніше «МикВісті» писали, що у ніч проти 1 вересня на автодорозі Н-11 «Дніпро — Миколаїв» біля селища Добра Воля, Баштанський район, зіткнулися вантажівки Volvo та DAF.
