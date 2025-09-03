Смертельна аварія в Баштанському районі: суд обрав запобіжний захід водію мікроавтобуса

У Баштанському районі сталась смертельна аварія 31 серпня. Фото: ГУНП Миколаївщини

Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для 46-річного водія мікроавтобуса, підозрюваного у смертельній ДТП у Баштанському районі.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Нагадаємо, аварія сталася вночі 31 серпня на маршруті «Одеса — Дніпро». За даними слідства, водій не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся. Після цього транспортний засіб зіткнувся зі стаціонарним постом чергового на залізничному переїзді.

У салоні перебувало 20 пасажирів. Внаслідок аварії загинули 17-річна дівчина та подружжя віком 66 і 70 років. Ще 11 людей, серед них діти 6 і 12 років, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Під час судового засідання підозрюваний заявив, що аварія сталася через технічну несправність — заклинило кермову колонку. Він вимкнув та знову увімкнув запалювання, але уникнути аварії не вдалося. Чоловік визнав свою провину.

За результатами розгляду справи, суддя постановила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у сумі 454 240 гривень.

