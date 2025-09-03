Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    3 вересня, 2025

  • 28°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 28° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Смертельна аварія в Баштанському районі: суд обрав запобіжний захід водію мікроавтобуса

У Баштанському районі сталась смертельна аварія 31 серпня. Фото: ГУНП МиколаївщиниУ Баштанському районі сталась смертельна аварія 31 серпня. Фото: ГУНП Миколаївщини

Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для 46-річного водія мікроавтобуса, підозрюваного у смертельній ДТП у Баштанському районі.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Нагадаємо, аварія сталася вночі 31 серпня на маршруті «Одеса — Дніпро». За даними слідства, водій не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся. Після цього транспортний засіб зіткнувся зі стаціонарним постом чергового на залізничному переїзді.

У салоні перебувало 20 пасажирів. Внаслідок аварії загинули 17-річна дівчина та подружжя віком 66 і 70 років. Ще 11 людей, серед них діти 6 і 12 років, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Під час судового засідання підозрюваний заявив, що аварія сталася через технічну несправність — заклинило кермову колонку. Він вимкнув та знову увімкнув запалювання, але уникнути аварії не вдалося. Чоловік визнав свою провину. 

За результатами розгляду справи, суддя постановила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у сумі 454 240 гривень.

Також, раніше «МикВісті» писали, що у ніч проти 1 вересня на автодорозі Н-11 «Дніпро — Миколаїв» біля селища Добра Воля, Баштанський район, зіткнулися вантажівки Volvo та DAF.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

На трасі «Дніпро — Миколаїв» зіткнулися дві фури: один із водіїв помер
Через майнову суперечку житель Миколаївщини підпалив техніку, вбив свого племінника та скоїв самогубство, — поліція
У Первомайську шахраї ошукали жінок на понад ₴161 тисячу
Реклама

Читайте також:

новини

На 2-й Набережній у Миколаєві планують зробити асфальт і пішохідну доріжку за 3,7 млн: для цього знесуть 29 дерев

Юлія Бойченко
новини

«Миколаївелектротранс» шукає інвесторів для оновлення трамвайного парку на ₴1,6 млрд

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві тролейбуси обладнають тривожними кнопками: їх охорона коштуватиме майже ₴100 тис. до кінця року

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія

Ірина Олехнович
новини

Бюджет Миколаєва планують збільшити на ₴623 млн: гроші підуть на зарплати, комуналку та шкільне харчування

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Первомайську шахраї ошукали жінок на понад ₴161 тисячу
Через майнову суперечку житель Миколаївщини підпалив техніку, вбив свого племінника та скоїв самогубство, — поліція
На трасі «Дніпро — Миколаїв» зіткнулися дві фури: один із водіїв помер

У Миколаєві тролейбуси обладнають тривожними кнопками: їх охорона коштуватиме майже ₴100 тис. до кінця року

На Миколаївщині 87% шкіл розпочали навчальний рік в очному або змішаному форматі, — ОВА

11 годин тому

Через благодійний забіг 12 вересня перекриють рух транспорту у центрі Миколаєва

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay