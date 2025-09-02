Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На трасі «Дніпро – Миколаїв» зіткнулися дві фури: один із водіїв помер

На трасі «Дніпро – Миколаїв» зіткнулися дві фури. Фото: ГУ поліції Миколаївської областіНа трасі «Дніпро – Миколаїв» зіткнулися дві фури. Фото: ГУ поліції Миколаївської області

У ніч проти 1 вересня на автодорозі Н-11 «Дніпро – Миколаїв» біля селища Добра Воля, Баштанський район, зіткнулися вантажівки Volvo та DAF. 

Про це повідомляє Головне управління поліції Миколаївської області.

Унаслідок аварії 58-річного водія Volvo з тяжкими травмами доправили до лікарні, однак медики не змогли врятувати його життя. 42-річний водій DAF від госпіталізації відмовився.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливим обмеженням права керувати транспортом.

На трасі «Дніпро – Миколаїв» зіткнулися дві фури. Фото: ГУ поліції Миколаївської областіНа трасі «Дніпро – Миколаїв» зіткнулися дві фури. Фото: ГУ поліції Миколаївської області
На трасі «Дніпро – Миколаїв» зіткнулися дві фури. Фото: ГУ поліції Миколаївської областіНа трасі «Дніпро – Миколаїв» зіткнулися дві фури. Фото: ГУ поліції Миколаївської області

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини та причини ДТП. На ділянці дороги працює поліція, рух транспорту регулюється.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що поліція затримала водія рейсового мікроавтобуса Volkswagen Crafter, який потрапив у ДТП у ніч на 31 серпня у Баштанському районі. Внаслідок аварії загинули троє людей, ще 11 пасажирів, серед них двоє дітей, отримали травми

