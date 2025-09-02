На трасі «Дніпро – Миколаїв» зіткнулися дві фури: один із водіїв помер

На трасі «Дніпро – Миколаїв» зіткнулися дві фури. Фото: ГУ поліції Миколаївської області

У ніч проти 1 вересня на автодорозі Н-11 «Дніпро – Миколаїв» біля селища Добра Воля, Баштанський район, зіткнулися вантажівки Volvo та DAF.

Про це повідомляє Головне управління поліції Миколаївської області.

Унаслідок аварії 58-річного водія Volvo з тяжкими травмами доправили до лікарні, однак медики не змогли врятувати його життя. 42-річний водій DAF від госпіталізації відмовився.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливим обмеженням права керувати транспортом.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини та причини ДТП. На ділянці дороги працює поліція, рух транспорту регулюється.

